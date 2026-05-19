Lindsay Vonnová a expřítel Ledecké: Teď je můj! Pohnutý osud francouzského fešáka
Je jaro. Mládí randí, že ano. A sportovní megastar Lindsey Vonnová (41) není výjimkou. Tři měsíce od brutálního pádu v olympijském sjezdu, po němž jí div neamputovali nohu, už se zase směje. Utrápené vrásky jí z tváře vymazala láska k bývalému partnerovi Ester Ledecké.
S lyžařem Matthiem Bailetem si Lindsay před pár dny užívala chvíle nejčerstvějšího vzplanutí v New Yorku, kde mimo jiné navštívili muzikál The Outsiders. „To je můj kluk,“ dávala jasně na odiv vítězka 84 závodů Světového poháru. A prestižní magazín People se hned pídil: „Poznávají se. Oťukávají se navzájem,“ dozvěděl se od zdroje.
Přišel o maminku
Kdo je fešák Bailet, který získal na chvíli srdce Ester Ledecké? Sjezdař, ale z Azurového pobřeží, takže nesnáší zimu. Lyžařský cirkus je totiž plný krásných bláznů. A Bailet je jedním z nich. O maminku Christine, která ráda malovala, přišel, když mu bylo devět. Zabila se svahu v Auronu!
Taky proto dal před bojovými sporty nakonec přednost horám. „Byli jsme na kopci každý zvlášť, v poledne jsme měli sraz. Na oběd už přišel jen táta,“ vyprávěl mrazivý příběh Francouz. Otec Jean-Louis mu vštípil pevné životní základy. „Nikdy nedal najevo, jak těžké to pro něj bylo,“ dodal Bailet. Na rodinu nedá dopustit. Sestřička Margot o něm řekla: „Matthieu je absolutní perfekcionista. Jeho největší předností je ale cit. Dokáže vnímat věci, které ostatní nevidí.“