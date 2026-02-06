Sen Ledecké o dvou medailích? Vzývá boha bouře
Pomůže Perun, slovanský bůh bouře, hromu a blesku? Ester Ledecká (30) se modlí za pořádný slejvák nebo chumelenici. Špatné počasí jí totiž může zařídit, že vedle snowboardu pojede v Itálii i na lyžích.
Organizátoři kvůli silnému sněžení odložili trénink sjezdu v Cortině ze čtvrtka na dnes. „Možná to je boží trest za to, že nepřesunuli program snowboardu,“ reagoval trenér Ester Tomáš Bank na to, že Ledecká o třetí zlato ze snowboardu pojede v Livignu pozítří, kdy je na programu i finále lyžařského sjezdu.
Pokud se ale trénink nestihne odjet během dneška či zítřka, závod se přesune a Ester dostane šanci. Každý den navíc zároveň pomáhá i Lindsey Vonnové (41), která léčí zranění kolene. Nyní oběma nezbývá než aktualizovat stránky předpovídající počasí. A ty bohužel hlásí na dnešek i víkend minimum dešťových či sněhových bouří...