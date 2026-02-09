Ledecká chce na sobě zapracovat: Proč jsem brečela?
„No, není na mě moc hezký pohled…“ pousmála se reprezentantka Ester Ledecká, když viděla svůj televizní rozhovor, při němž propukla v pláč. Na Instagramu vysvětlila proč.
„Připadalo mi, že jsem jednou chybou zklamala celý národ včetně pana prezidenta. Než jsem se dostala k České televizi, tak jsem nejmíň třicetkrát odpovídala na stejné otázky: Jak se to mohlo stát? Jak moc vás to mrzí? A pak už toho na mě bylo asi trochu moc,“ přiznala trojnásobná olympijská šampionka s tím, že se z chyb poučí a bude na sobě pracovat.
S odstupem času vnímá pátý flek jako dobrý výsledek, hlavně ale už na prkno zapomněla. V pondělí se zase proháněla na lyžích a připravovala se na čtvrteční Super-G. „Všechno je v pohodě. Zase miluju život!“ hlásí Ester.