Lektorka švédštiny o Zárubově pokusu: Je to správně, ale...
Za Švédy jako kdyby nastoupil úplně jiný tým! Komentátorská revoluce Roberta Záruby (58), který se v pondělním duelu Čechů se Seveřany rozhodl jména vyslovovat švédským způsobem, dlouho nevydržela. Byla ale Zárubova dikce vůbec správná?
Nová výslovnost na sítích okamžitě spustila hádku. Správná modernizace, nebo zbytečnost? Expertka Luisa Kerek ze Severského centra se kloní spíš ke druhému. „Na části území Švédska by se skutečně tato kombinace hlásek vyslovila podobně jako české »š«. Ovšem ani varianta se S není špatně, takto se vyslovuje například v jižním Švédsku, a v českém kontextu mi navíc přijde srozumitelnější,“ řekla Blesku a navíc dodává, že není »š« jako »š«: „Mně by přišlo jednodušší to číst tak, jak se to píše. Stejně komentátor nenapodobí přesně tu švédskou výslovnost, takže mi to přijde přirozenější.“
Podobně potom Zárubův experiment ohodnotil i švédský novinář Carl Rüster, který dlouhodobě žije v Česku. „Oceňuju, že se o to Robert Záruba snaží. Zkouší to správně. Osobně mi nevadí, pokud v televizi nebo jinde slyším Persson. Ale problém jsou švédské samohlásky. Ty žádný Čech nevysloví správně. Nejde mu to,“ krčil rameny v rozhovoru pro iSport.cz.
„I když se Robert Záruba vydává správným směrem, dělá to dobře a já ho chválím, je to v podstatě marný pokus. Jeho přízvuk je pro mě jako pro Švéda podivný, ale to proto, že je Čech. Opakuji, švédské samohlásky jsou pro Čecha nevyslovitelné,“ shoduje se se švédskou lektorkou.
Inovativní vyslovování zkusil Záruba poprvé v pondělí večer. A už v úterý bral zpátečku. „Registruju dva jevy: 1. Švédská jména se za 30 let jednoznačně posunula k měkké variantě spojení ‚RS‘ > ‚š‘ … a to především ve veřejném prostoru. 2. Část české veřejnosti není připravená na úpravu jmen v souladu s originálem,“ napsala komentátorská legenda na sociální síti X.
„Nechceme odvádět pozornost od hokeje. Vrátím se k původní verzi, která sice nemá s realitou skoro nic společného, ale jsme na ni zvyklí vy i já. Po rychlé konzultaci s Ústavem pro jazyk český je taková varianta možná… a Švédové jsou naštěstí tolerantní. Uvidíme, jestli se časem situace vyvine. Všem hezké zážitky z MS,“ dodal smířlivě Záruba.