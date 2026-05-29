Šéf fotbalu Trunda a misska Doleželová: Kopou druhý poločas?
I pravil klasik: „Některé vztahy jsou jako nohy. Nejdřív se sejdou, pak se rozejdou a nakonec se stejně zase sejdou.“ Platí to i o Davidu Trundovi (50) a Janě Doleželové (44)?
Rodiče dcerky Veroniky (8) se rozešli v roce 2020. Asociační předseda oslavil včera abrahámoviny, je narozen ve znamení Blíženců a kuloáry už nějaký ten pátek hlásí, že se s půvabnou Miss České republiky 2004 zase sblížili. V březnu kráčel Trunda po stále rajcovním boku Doleželové na galavečer Fotbalista roku a netvářili se při tom vůbec trudně. Naopak!
Pak spolu svorně fandili nároďáku v baráži o světový šampionát na ochozech v Edenu i na Letné. Teď Jana poslala Davidovi za sebe i za Verunku láskyplnou gratulaci, jež naznačuje, že spolu »kopou druhou půli«.
Výhra pro Verunku...
„Ke krásnému životnímu jubileu přejeme tatínkovi vše nejlepší, hlavně zdraví a hodně dalších gólů v druhém poločase. Happy birthday!“ napsala ke společnému snímku na Instagramu. Trunda odpověděl tleskajícím emotikonem a jedna z kámošek Doleželové to kvitovala takto: „Je to výhra v prvé řadě pro Verunku.“