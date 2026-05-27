Česko – Finsko v TV: Kde sledovat čtvrtfinále MS v hokeji 2026 živě?
Česká reprezentace napravila špatný dojem po utkání s Norskem a proti Kanadě dlouho držela vedení. Bojovný výkon ale nakonec nestačil a javorové listy uzmuly těsnou výhru 3:2. Prohra s favoritem rozhodla o tom, že český tým narazí ve čtvrtfinále na Finsko. Boj o všechno začíná ve čtvrtek 28. května v 16:20. Kde sledovat bitvu Česko vs. Finsko živě? Pavouka play off naleznete ZDE>>>
Česko vs. Finsko na MS v hokeji 2026
|Datum: čtvrtek 28. května (16:20)
Dějiště: Swiss Life Arena, Curych
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Česko vs. Finsko v TV?
Českou reprezentaci čeká čtvrtfinále mistrovství světa, ve kterém se utká proti Finsku. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Česko vs. Finsko začíná ve čtvrtek 28. května od 16:20. Předzápasové studium začíná už v 15:50.
Kdy hrají Češi na MS v hokeji 2026? (Program zápasů)
- Dánsko – Česko 1:4
- Slovinsko – Česko 3:2p
- Česko – Švédsko 4:3
- Česko – Itálie 3:1
- Slovensko – Česko 2:3
- Česko – Norsko 1:4
- Česko – Kanada 2:3
- Česko – Finsko, 28. 5., 16:20
TV program na MS v hokeji 2026 v úterý 26. května 2026
|16:20
|Finsko – Česko ONLINE
|ČT sport
|16:20
|Kanada – USA ONLINE
|ČT sport Plus
|20:20
|Norsko – Lotyšsko ONLINE
|ČT sport Plus
|20:20
|Švýcarsko – Švédsko ONLINE
|ČT sport
H2H - posledních 10 vzájemných zápasů Česka a Finska
Češi a Finové jsou pravidelnými soupeři, kteří se potkávají na velkých turnajích i v rámci Euro Hockey Tour. Jejich posledním vzájemným střetnutím byl souboj na Švédských hokejových hrách, který skončil výsledkem 3:2 pro Suomi.
Na letošním mistrovství světa předvádí český národní tým velmi nevyrovnané výkony, z čehož pramenily nečekané prohry se Slovinskem a Norskem. Naopak proti Švédsku a Slovensku dokázalo Česko zvítězit a také proti silné Kanadě předvedlo srdnatý výkon.
To Finové procházeli turnajem suverénně a až do závěrečného skupinového zápasu neztratili ani bod. V posledním duelu však podlehli domácímu Švýcarsku 2:4, což je odsunulo na druhé místo ve skupině A.
|Datum
|Zápas a výsledek
|09. 05. 26
|Finsko – Česko 3:2
|30. 04. 26
|Finsko – Česko 2:3
|11. 12. 25
|Česko – Finsko 3:1
|08. 11. 25
|Finsko – Česko 4:2
|01. 05. 25
|Česko – Finsko 4:2
|08. 02. 25
|Finsko – Česko 3:0
|12. 12. 24
|Finsko – Česko 1:3
|09. 11. 24
|Finsko – Česko 4:0
|10. 05. 24
|Česko – Finsko 1:0
|02. 05. 24
|Česko – Finsko 1:4