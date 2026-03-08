Sraz celebrit v Edenu: Herci, elita nároďáku i politici

Oslavu MDŽ si doma odbyli přes den, v podvečer si už užívali na fotbale. Kdo v neděli nezaskočil do Edenu, jako by neexistoval! Při šlágru jara Slavia – Sparta se v lóži tísnila jedna známá tvář vedle druhé.
Herec Donutil a manažeři Paska s Kukou
Velký fanoušek Jindřicha Trpišovského nemohl chybět. Miroslav Donutil našel zalíbení ve slávistickém fotbale pod vedením domácího trenéra.
Ministři Klempíř, Šťastný a místopředseda Poslanecké sněmovny PČR Skopeček
Místopředseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Skopeček, ministr sportu Boris Šťastný a ministr kultury Oto Klempíř hrdě stáli během české hymny.
Hokejový kouč Pokorný
Hokejový trenér Kamil Pokorný se vyzbrojil tím nejdůležitějším: šálou a pivem.
Herec Prachař
Herec David Prachař nechybí prakticky na žádném zápase Slavie.
Repre triumvirát Suchopárek, Nedvěd a Koubek
Jan Suchopárek, Pavel Nedvěd a Miroslav Koubek se pohodlně usadili a bedlivě sledovali formu reprezentantů v derby. 26. března nastoupí Česká republika pod jejich taktovkou v baráži proti Irsku.
Expremiér Topolánek se Šmicrem a Bergrem
Miroslav Topolánek sršil vtipem. Pár slov si vyměnil s Vladimírem Šmicerem. Patrik Berger se rozhlíží, zda nezahlédne další známou tvář.
Svazový boss Trunda
Předseda FAČR David Trunda (uprostřed) nemohl chybět v nejsledovanějším duelu ligy.
