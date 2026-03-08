Sraz celebrit v Edenu: Herci, elita nároďáku i politici

  • Sraz celebrit na derby

    Oslavu MDŽ si doma odbyli přes den, v podvečer si už užívali na fotbale. Kdo v neděli nezaskočil do Edenu, jako by neexistoval! Při šlágru jara Slavia – Sparta se v lóži tísnila jedna známá tvář vedle druhé.

  • Herec Donutil a manažeři Paska s Kukou

    Velký fanoušek Jindřicha Trpišovského nemohl chybět. Miroslav Donutil našel zalíbení ve slávistickém fotbale pod vedením domácího trenéra.

    Miroslav Donutil v hledišti jarního derby

  • Ministři Klempíř, Šťastný a místopředseda Poslanecké sněmovny PČR Skopeček

    Místopředseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Skopeček, ministr sportu Boris Šťastný a ministr kultury Oto Klempíř hrdě stáli během české hymny.

    Ministr Klempíř (napravo) a uprostřed Boris Šťastný

  • Hokejový kouč Pokorný

    Hokejový trenér Kamil Pokorný se vyzbrojil tím nejdůležitějším: šálou a pivem.

    Hokejový trenér Kamil Pokorný

  • Herec Prachař

    Herec David Prachař nechybí prakticky na žádném zápase Slavie.

    Samozřejmě nechyběl ani zarputilý slávista David Prachař

  • Repre triumvirát Suchopárek, Nedvěd a Koubek

    Jan Suchopárek, Pavel Nedvěd a Miroslav Koubek se pohodlně usadili a bedlivě sledovali formu reprezentantů v derby. 26. března nastoupí Česká republika pod jejich taktovkou v baráži proti Irsku.

    Reprezentační trenér Miroslav Koubek se svým asistentem Janem Suchopárkem a generálním manažerem Pavlem Nedvědem

  • Expremiér Topolánek se Šmicrem a Bergrem

    Miroslav Topolánek sršil vtipem. Pár slov si vyměnil s Vladimírem Šmicerem. Patrik Berger se rozhlíží, zda nezahlédne další známou tvář.

    Mirek Topolánek se baví s Vladimírem Šmicerem a Patrikem Bergerem

  • Svazový boss Trunda

    Předseda FAČR David Trunda (uprostřed) nemohl chybět v nejsledovanějším duelu ligy.

    Uprostřed čestné tribuny nechyběl předseda FAČR David Trunda

