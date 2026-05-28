Co to Kempný čichal na střídačce: V hokeji frčí čpavek! Proč?
PŘÍMO Z CURYCHU – Říká se, že jedno čichnutí by probralo i mrtvého. Amoniak, který tak silně čpí (odtud ten název), si oblíbili nejen čeští hokejisté.
Čichací soli jsou totiž legálním dopingem. Šampion z MS 2024 Michal Kempný (35) si na tenhle nazální rituál zvykl už v NHL. Čpavek okamžitě tělo i mysl nabudí! Jen se to nesmí přehánět, může totiž dojít k poleptání sliznice i poškození mozku...
Jak to vlastně funguje?
Prudké nadechnutí čpavkových výparů totiž brutálně podráždí sliznici v nose a okamžitě zafunguje jako poplašný systém pro mozek. Tělo v tu vteřinu bleskově aktivuje nouzový režim stejně, jako kdyby bojovalo o život. Výsledkem je okamžité zrychlení dechu, prudký nárůst tepové frekvence a masivní příval adrenalinu do krve.
Pro hokejisty je to dokonalý instantní »reset«. Během jediné sekundy je to vytrhne z fyzické únavy, otupělosti a vrátí jim to stoprocentní herní zaostření.