Odvážný Galvas, Chmelař bavil, Blümelův propad. Mladá krev nároďáku pod lupou
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Základní skupiny skončily a na mistrovství nastává nejdůležitější fáze. Český tým přivezl do Švýcarska sedm hráčů ve věku 25 let a mladších. Jak se zatím osvědčili? Deník Sport a web iSport hodnotí novou krev v sestavě hlavního trenéra Radima Rulíka, její přínos, ale i v čem má limity.
Matyáš Melovský
- útočník
- 22 let
- 7 zápasů, 0+2
Na turnaji oslavil 22. narozeniny, dočkal se hodně krutého dárku. Pro zápas s Norskem ho trenéři posadili na lavičku, takhle si velký den určitě nepředstavoval. Přitom MS začal v elitní přesilovce po boku Romana Červenky, těšilo ho, jak na chodbě u šaten potkal Sidneyho Crosbyho. Po povedeném úvodu se však ze hry přece jen trošku vytratil, střelce Dominika Kubalíka s Martinem Kautem už nevyhledával tak často a formace padla na úkor potřebných změn v týmu. Na Kanadu už se talent zase vrátil v plné parádě. Nesmí se bát tvořit, jinak spadne do kolonky postradatelných.
Jiří Ticháček
- obránce
- 23 let
- 7 zápasů, 0+1
Není to pro něj první mistrovství světa, sporadicky se představil také na letošních ZOH. Po povedené sezoně ve finském Kärpätu jste od něj proto měli vyšší očekávání směrem dopředu. Těžko něco dělat s tím, že nedostal dlouho čichnout v přesilovce. Jinak s Markem Alscherem utvořil vcelku stabilní dvojici, která sice neochromovala nevídanými kousky, ale fungovala strojově přesně, soupeře nepouštěla do žádných velkých příležitostí. Všechno se začalo bortit se závěrem skupinové fáze. Ticháček byl -3 v osudném střetnutí s Norskem, které stálo český tým druhé místo a lepší výchozí pozici.
Marek Alscher
- obránce
- 22 let
- 7 zápasů, 2+0
Jeho dvougólový příspěvek je bonus, který se ani nečekal. Alscher předváděl ve hře obrovskou efektivitu, defenzivně tým parádně dokázal uklidnit. O to zkroušenější byl jeho výraz po derniéře s Kanadou, kdy stál u všech tří inkasovaných gólů, situace si hodně vyčítal. Na rozhovoru byl jen chvíli, tiskový mluvčí ho nechtěl trápit. „Bylo to těžké. Každý ztracený puk, krok nebo zaváhání, hned toho Kanaďané dokázali využít,“ všiml si Alscher. I tak může aspirovat na budoucí reprezentační stálici a obránce pro Floridu, za niž si už v závěru základní části NHL čtyřikrát zahrál.
Jaroslav Chmelař
- útočník
- 22 let
- 7 zápasů, 1+1
Dělová koule, která věší soupeře na mantinely, provokuje ostatní a zvládá manévry na bruslích. Tento tah se trenérům národního týmu povedl. Jiní jim vyčítali, že Chmelař se svou fazonou nehraje ještě výrazněji, nicméně vyskočit z pozice člena čtvrté formace NY Rangers rovnou k Romanu Červenkovi nebo Lukáši Sedlákovi by mohlo způsobit netušený problém. Vedle bojovníků Ondřeje Beránka s Jiřím Černochem zapadl útočník z New Yorku perfektně. Bohužel se ofenzivně nejvíc blýskl proti Norsku, kdy český prapor pozvedl jen na malou chvíli. Osobně mu nemáte co vyčítat.
Tomáš Cibulka
- obránce
- 22 let
- 6 zápasů, 0+2
V duelu se Slovenskem shrábl asistenci, když vyslal na zteč Daniela Voženílka, ten si ovšem gólovou akci do značné míry připravil sám. Jinak v utkání s východním sousedem budoucí obránce Edmontonu kupil chyby při rozehrávce a ztráty, což ho stálo pozici v sestavě pro utkání s Nory. Na Celebriniho nebo Crosbyho už byl ovšem znovu připravený. Neustále převládá pocit, že hraje jako se zataženou ruční brzdou. Efekt, že se po podpisu smlouvy v NHL naplno uvolní a rozparádí, se nedostavil. Přitom kdyby se nezranil, mohl být volbou pro olympiádu. Snad povstane v pravý čas.
Tomáš Galvas
- obránce
- 20 let
- 7 zápasů, 0+1
Lítal od devíti k devatenácti minutám. Když ho do sestavy zařadíte, musíte mu dát volnost a počítat, že se občas něco nevydaří. V prodloužení proti Slovinsku to byl právě liberecký bek, kdo vzal puk, prohnal se do útočného pásma a… upadl. Z kontru byl slovinský zásah a výhra outsidera. Rulíkův systém žádá hlavně jednoduché pasy po mantinelech, obránci by se s pukem neměli moc mazlit ani mazat. Pro Galvase spíš zlatá klec. Potřebuje tvořit, vyjíždět vysoko, překvapovat kličkami a tím, co si na hřišti dovolí. Do budoucna velmi zajímavý hráč, který bude dozrávat ke správné výši rizika.
Matěj Blümel
- útočník
- 25 let
- 6 zápasů, 2+2
Daleko za termín i hranice mistrovství světa se ponese debata, zda mu realizační štáb ublížil, když ho vyndal ze sestavy po vyvedené premiéře s Dánskem. Odpočinek proti Slovincům měl za následek, že se Blümel nedokázal vrátit k ofenzivní hře. A byl z toho průšvih. Nehrábl dozadu, nezabojoval o puk, hrál až alibisticky. Z toho plynul třeba norský výplach, kdy byl u všech čtyř branek Seveřanů. V tristním výkonu pokračoval proti Kanadě, kdy se za skórujícím Celebrinim natahoval jako důchodce pro bábovku. Jestli chce hrát NHL a prospět na MS, musí se zlepšit.