Čeští fanoušci se při MS mění v noční ptáky, ale... Jak porazit spánek!

Vstávat a... mačkat palce! Fotbalový národ uprostřed Evropy během zámořského šampionátu s českou účastí bude ponocovat u televizních obrazovek. Na co si dát pozor?!
Čeští reprezentanti žijí svůj dětský sen, fotbaloví příznivci za sebou mají první bezesnou noc a ospalé ráno (utkání Česko – Korea se hrálo od 4:00 našeho času a skončilo 1:2). Ranní ptáčata i noční sovy svorně nařizovaly budíky a »vejraly« na výkony Krejčího, Schicka, Šulce a dalších. Pak hrozilo, že s nimi nebyla celý den řeč.
A to byl teprve začátek! Proti JAR se startuje už v 18:00, jenže Mexiko je pak zase od 3:00 a v noci se hraje i drtivá většina dalších duelů. Jenže jak fanoušci kopané mohou užít mistrovství světa, aniž by si zničili zdraví? „Týden nočního ponocování vede k rychlému nahromadění takzvaného spánkového dluhu a narušení našeho cirkadiánního rytmu – tedy vnitřních biologických hodin,“ varoval pro Blesk a web aktualne.cz MUDr. Peter Krkoška ze spánkové poradny Inspamed. Tady je pár rad, jak »porazit« spánek!
1. JÍT SPÁT DŘÍV
Ideální je ulehnout klidně už mezi 20. a 21. hodinou. To aby do ranního výkopu byl spánek co nejdelší.
- Pokud si chcete po ponocování ještě na chvíli odpočinout před prací, je podle lékařů nejefektivnější šlofík na maximálně 20 minut. Při delším spánku totiž vyčerpaný mozek velmi rychle zabředne do hluboké fáze. A to jste pak po probuzení jako praštění! Vyhráno má ten, kdo si v zaměstnání vezme »áčko« a dopřeje si klidně 3 až 4 hodiny spánku. Ať už spíte 20 minut, nebo 4 hodiny, pravidlo zůstává stejné – úplná tma a dobře vyvětraná místnost!
2. ŠLOFÍK NA 20 NEBO VOLNO
- „Extrémním a velmi nebezpečným příznakem spánkového deficitu je mikrospánek, který je rizikový například při ranní cestě autem do práce,“ upozornil neurolog Krkoška s tím, že pozor by si měli dát především šoféři z povolání či lidé pracující s těžkými stroji.
3. ŘIDIČI, BACHA!
- K české kultuře fandění patří neodmyslitelně pivo, ale v případě přenosů za kuropění může udělat zvlášť medvědí službu. „Alkohol narušuje přirozenou strukturu hlubokého spánku a výrazně potlačuje REM fázi. Vede k častějšímu nočnímu buzení, a navíc uvolňuje svaly v dýchacích cestách, což výrazně zhoršuje chrápání. Může to také prohloubit spánkovou apnoi – tedy krátké zástavy dechu. Výsledkem je, že i když po pivu spíte dlouho, probudíte se naprosto neodpočatí,“ popsal odborník Krkoška.
4. ALKOHOL JE NEPŘÍTEL!
- Kdo nesáhne po půllitru, často si jde uvařit pořádně silnou kávu nebo vypít energetický nápoj. Pokud si však dáte dávku kofeinu těsně před koncem zápasu, spolehlivě vám to zničí šanci na ranní dospání. Lepší je proto sníst třeba dvě kiwi. „Dodají vám vitamín C, přírodní cukry a podpoří tvorbu melatoninu – spánkového hormonu,“ vysvětlil pro Fortunu lékař Tomáš Kaštovský.
5. KÁVA? NE, KIWI!
- U zdravého člověka nejspíš nezanechá MS 2026 žádné trvalé následky. Ale nedostatek spánku zvyšuje hladinu stresových hormonů, což může vést ke zvýšení krevního tlaku. A právě pacienti s kardiovaskulárními problémy či epilepsií patří spolu se seniory do nejvíce ohrožené skupiny!
6. POZOR I NA TLAK
- Odborníci na kvalitní spánek rovněž doporučují, aby diváci ztlumili jas obrazovek na minimum. Případně mohou využít brýle s filtrem modrého světla, kvůli němuž se mozek mylně domnívá, že je den
7. BEZ MODRÉHO SVĚTLA
Čeští fanoušci se při MS mění v noční ptáky, ale... Jak porazit spánek!
Témata: Česko, fotbal, spánek, Mexiko, Korea, Mistrovství světa ve fotbale, ptáci, Mavin Records