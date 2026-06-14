Snoubenka šampiona Nečase Nikola Mertlová: Vysněná práce v televizi, ale...!
Na tyhle dny zřejmě do konce života nezapomene! Influencerku Nikolu Mertlovou (27) požádal na romantické dovolené na Havaji její dlouholetý partner, hvězdný hokejista Martin Nečas (27) o ruku a navíc slaví velký posun i ve své kariéře. Přijala totiž výzvu od televize Prima a stala se moderátorkou oficiální aftershow k nové seznamovací reality show Are You the One?.
Pro Nikolu znamená nová moderátorská role obrovský krok vpřed. O tom, jak moc se na projekt těší a jakou pro ni má váhu, se rozpovídala ve videu pro své fanoušky, které natáčela ještě v době příprav na osudný let do exotického ráje.
Od doby, kdy se Nikola stáhla z hudebního průmyslu a začala se naplno věnovat kariéře na sociálních sítích, prý podvědomě hledala projekt, který by její práci dodal nový rozměr. A právě moderování aftershow k Are You the One? se ukázalo být tím pravým ořechovým.
„Jsem na sebe upřímně pyšná, protože od té doby, co jsem influencerka a už nemám pěveckou kariéru, tak jsem nějak cítila, že bych se chtěla posunout. Tohleto mi dává náboj toho, že to, co dělám, má nějaký přesah,“ svěřila se nadšeně Nikola.
Zároveň si je vědoma toho, že doprovodné pořady k reality shows často nedosahují takové sledovanosti jako hlavní epizody. Její ambicí je to ale zlepšit. Vsadila na interakci a plánuje tvořit obsah společně se svými sledujícími. „Když budeme vymýšlet otázky spolu a budeme v tom všichni dohromady, fakt bychom se od těch lidí mohli dozvědět něco, co nás bude reálně zajímat,“ vysvětluje svůj koncept, kterým chce diváky přitáhnout.
Osudové setkání díky soutěžící
Asi nejbizarnějším a nejvtipnějším detailem na celém novém angažmá je nečekané propojení mezi Nikolou, Martinem Nečasem a jednou z účinkujících dívek ve vile. Jak Nikola prozradila, jedna z krásek hledajících lásku v reality show totiž fungovala jako pomyslná „dohazovačka“ v počátcích jejího vlastního vztahu.
Obě se v té době pohybovaly ve stejné bublině lidí na sociálních sítích. Martin Nečas, který měl Nikolu v hledáčku, této dívce tehdy napsal s prosbou o radu: „Vidím, že sleduješ Niki, mám jí napsat, nebo ne?“
„Ona mě hrozně vychválila a on mi ještě ten den napsal,“ směje se dnes čerstvá snoubenka. „Přijde mi hrozně hustý, že jsem ji potom viděla v tom castu, protože jsem o ní tak pět let vůbec neslyšela.“ Nyní tak bude zpovídat slečnu, která dost možná nevědomky přispěla k nedávné havajské žádosti o ruku.
Komplikovaný start
Skloubit start velkého projektu s vysněnou dovolenou vyžadovalo notnou dávku improvizace a pracovního nasazení. Úvodní epizody oblíbené show totiž běžely již v době, kdy Nikola trávila čas v zámoří.
Rozhodla se ale, že nic neponechá náhodě a projekt neodbude. „Je to velká zodpovědnost. Blbý je, že první díl natáčím na dovče a druhej se mi hrozně kříží s odletem do Prahy. První dva díly budeme ‚hustlit‘ nějak za pochodu, ale nechci se na to nijak vykašlat, připravím se na to jako blázen,“ slibovala Nykki, která přitom prozradila, že po návratu z Havaje se se snoubencem doma v Denveru otočí jen na pár hodin a hned odletí do Česka.
Jak se se svou pracovní výzvou budoucí paní Nečasová popasovala, se můžete podívat každou neděli na Primě.