Sejk a kráska Šlajsová do toho praštili: Sparťan si vzal slávistku
Nevěsta pozvala spoluhráčky ze Slavie, ženich sparťany. Svatba útočníka Václava Sejka (24) a obránkyně Gabriely Šlajsové (26) probíhala hodně atypicky, k emocím hodným derby pražských »S« ale naštěstí nedošlo.
Možná i proto, že Sejka údajně Slavia lanaří do Edenu. Novomanželé teď ale mají úplně jiné starosti, hned po svatbě vyrazili z Rabštejna nad Střelou na svatební cestu k moři.
„Manželka a máma – moje dva oblíbené tituly,“ vzkázala paní Sejková z dovolené, kam vzali i osmiměsíční dceru Claudii.
Témata: fotbal, svatba, blesksport, SK Slavia Praha, AC Sparta Praha, Václav Sejk, Gabriela Šlajsová, Rabštejn nad Střelou