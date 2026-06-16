Sejk a kráska Šlajsová do toho praštili: Sparťan si vzal slávistku

Autor: as
Z Gabriely Šlajsové je paní Sejková.

Nevěsta pozvala spoluhráčky ze Slavie, ženich sparťany. Svatba útočníka Václava Sejka (24) a obránkyně Gabriely Šlajsové (26) probíhala hodně atypicky, k emocím hodným derby pražských »S« ale naštěstí nedošlo.

Možná i proto, že Sejka údajně Slavia lanaří do Edenu. Novomanželé teď ale mají úplně jiné starosti, hned po svatbě vyrazili z Rabštejna nad Střelou na svatební cestu k moři.

„Manželka a máma – moje dva oblíbené tituly,“ vzkázala paní Sejková z dovolené, kam vzali i osmiměsíční dceru Claudii.

»Ano« si řekli poblíž Plzně.
»Ano« si řekli poblíž Plzně.

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