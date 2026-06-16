Hokejová Kanada na kolenou a v slzách: Zemřel mistr světa Calder (†47)
Jako blesk z čistého nebe zasáhla celý hokejový svět drtivá zpráva ze zámoří. Ve věku pouhých 47 let nečekaně zemřel bývalý útočník a mistr světa z roku 2003 Kyle Calder.
Bývalý vynikající křídelník zanechal v NHL nesmazatelnou stopu. Během své kariéry odehrál 608 zápasů a střílel góly za Chicago, Philadelphii, Detroit, Anaheim i Los Angeles. Zúčastnil se také tří světových šampionátů, přičemž na nejcennější hokejový grál a zlatou medaili dosáhl v roce 2003 na turnaji ve Finsku.
Své brusle pověsil definitivně na hřebík v roce 2012 a posledních sedm let se naplno věnoval trénování nadějné mládeže v Los Angeles a Chicagu. Právě v Chicagu momentálně hokejově roste i jeho třináctiletý syn Rylan. Toho, že by jeho potomek jednoho dne naskočil do nejslavnější ligy světa, se už ale bohužel nedožije. O jeho nečekaném úmrtí nejprve informoval juniorský tým LA Kings a posléze těžkou ztrátu potvrdila i hokejistova dcera Annie. Kyle podlehl krátké nemoci.
„Nikdy nebude na světě dost slov, kterými bych dokázala popsat, jak neuvěřitelné štěstí jsem měla, že jsi byl mým tátou. Nikdy jsem si nemyslela, že tenhle den jednou přijde. Navždy v mém srdci zůstane prázdné místo, ale zároveň v něm navždy bude i místo, které patří jen tobě,“ napsala svému otci srdceryvný vzkaz do nebe.
„Ponesu si dál všechna ponaučení, která jsi mi předal, i sílu, kterou jsi mi ukázal. Každý den jsi mě posouval jako člověka. Děkuji ti, že jsi byl mým největším fanouškem v každé etapě mého života. Dala bych cokoli za ještě jeden rozhovor, ještě jedno objetí. Vím, že teď bruslíš v nebi a shora fandíš nám všem,“ pokračovala v dojemných slovech.