Colorado si připomnělo Lemieuxe: Dojemná reakce syna
Hokejovým světem minulý týden otřásla tragická a šokující zpráva o úmrtí Claudea Lemieuxe (†60). Kanadský útočník za sebou zanechal nesmazatelnou stopu především v týmu Colorada a zástupci Lavin mu nyní na rozloučenou vytvořili nádherné vzpomínkové video.
Pro fanoušky i své tehdejší spoluhráče, kteří mu láskyplně přezdívali »Pepe«, byl Lemieux naprosto nenahraditelným válečníkem. Do týmu přišel v roce 1995 a okamžitě zafungoval jako onen chybějící dílek do mistrovské skládačky pro zisk Stanley Cupu v roce 1996. Byl to zkrátka přesně ten typ hráče, kterého nutně potřebujete mít v kabině i na ledě, když jde do tuhého.
Slavný útočník po sobě zanechal čtyři děti: syny Brendana, Michaela, Christophera a dceru Claudii. Minimálně u prvně jmenovaného přitom jablko nepadlo daleko od stromu. Brendan se potatil, úspěšně se prosadil v tvrdém prostředí NHL a po otci evidentně zdědil i pořádně horkou krev. Pikantní na jejich příběhu je, že oba dva byli během svých kariér vedením ligy potrestáni za kousnutí protihráče.
Když nyní tým Martina Nečase na svého hrdinu vzpomněl a na sítích sdílel video oslavující Kanaďanovu kariéru v dresu Colorada, netrvalo dlouho a pod dojemným snímkem přistál komentář od syna Brendana. „Můj oblíbený tým s mým oblíbeným videem. Jsem navždy vděčný a stejně jako moje rodina, děkuji. Tohle mi pomohlo si vzpomenout na legendu, již jsem měl tu čest nazývat tatínkem,“ napsal srdceryvně syn. Ten sice během let oblékal dresy Winnipegu Jets, New Yorku Rangers, Los Angeles Kings, Philadelphie Flyers a Caroliny Hurricanes ale jeho srdce zřejmě navždy tluče pro Colorado, odkud pochází.