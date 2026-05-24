Náhlý skon šampiona Busche (†41): Mrazivá slova před smrtí!
Jako blesk z čistého nebe přišla tento týden zpráva o úmrtí dvojnásobného šampiona NASCAR Kyla Busche (†41). Americký závodník zemřel jen pár hodin poté, co jeho rodina oznámila, že byl hospitalizován s vážnou nemocí. V jednom z posledních rozhovorů přitom pronesl slova, ze kterých teď člověka doslova mrazí...
Tento víkend chtěl ještě zasvětit závodění, bohužel ve čtvrtek přišla z nemocnice smutná zpráva. Jezdec Kyle Busch zemřel. Už před dvěma týdny přitom bylo zřejmé, že zdravotně není úplně v pořádku. Během závodu žádal přes rádiovou komunikaci tým, aby sehnali lékaře. „Řekněte mu, prosím, že ho potřebuji po závodě. Budu potřebovat injekci,“ vysvětloval. O týden později přiznal, že se stále necítí moc dobře.
Souvislost těchto počátečních zdravotních problémů a Buschova úmrtí se teprve vyjasňuje. Během svých posledních dní ještě 15. května nastoupil do závodu Truck Series EcoSave200, který vyhrál. V následném rozhovoru se ho reportérka zeptala, proč ho triumfy nepřestávají těšit. „Protože nikdy nevíte, kdy přijde ten poslední,“ odpověděl. O dva dny později závodil v NASCAR All-Star Race. A za další čtyři dny zemřel...