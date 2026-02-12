Hokejisté vstupují do dalšího »turnaje století« proti nafrněné Kanadě: Potupte ty primadony!
PŘÍMO Z ITÁLIE – Ta nejsladší laskomina pro sportovní fanoušky je tu! V olympijském Miláně se rozjel nabitý hokejový turnaj se superhvězdami z NHL. A Češi si ve čtvrtek (16: 40, ČT sport) chtějí vyšlápnout na kanadského giganta!
Jsou nejlepší, alespoň co se zvučných jmen týče, a dávají to ostentativně najevo. McDavid, MacKinnon, Crosby, Marchand... Jen z těch ofenzivních bouráků se fandům točí hlava. Kam se vy ostatní hrabete! „Musíme jít do zápasu s respektem, na druhou stranu je taky třeba být odvážný. Většina z nás hraje proti Kanaďanům každý večer. Jako tým mají sílu, musíme jim to ale znepříjemnit,“ dumal elitní forvard Pastrňák. „Budeme se snažit jít do zápasu bez přehnaného respektu, se sebevědomím,“ sliboval kouč Rulík.
Utekli z vesnice
Pokud se před bezmála třemi dekádami mluvilo o Naganu jako o turnaji století, milánská show by neměla zůstat pozadu. Vždyť nažhavení borci z NHL se vracejí do akce po dvanáctileté odmlce, v Soči triumfovali právě Kanaďané. Ti teď lehce pobouřili fanoušky, když si po pár dnech v olympijské vesnici sbalili švestky a přestěhovali se do pětihvězdičkového hotelu. „Chceme prostě získat zlato a tomu podřídíme vše,“ hlásil brankář Thompson a připomněl, že hlavně největší hvězdy Crosby a spol. neměli v olympijské vesnici klid. „Vidíte, jak na ně všichni zírají a chtějí je pozdravit.“
Jen rozehrávka
Primadony! Ideální čas je klepnout přes prsty! A kdyby se to náhodou nepovedlo, nic se neděje, je to jen rozehrávka, do play off přece stejně postupují všechny týmy. „Vše bude směřovat ke čtvrtému zápasu, tam se začne rozhodovat,“ souhlasil Rulík.