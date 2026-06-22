Sportovní svět v šoku: Zemřela olympionička Baránková (†24)!
Od našich slovenských sousedů se jako lavina šíří šokující zpráva, které se jen těžko věří. Úspěšná lukostřelkyně Denisa Hurban Baránková si ještě ve čtvrtek s radostí přebírala sportovní ocenění. V neděli večer ji ale smetlo auto.
Tuto těžko uvěřitelnou tragédii už bohužel oficiálně potvrdil i Slovenský lukostřelecký svaz. V neděli večer se olympionička procházela Bratislavou, když se vedle ní na parkovišti shodou okolností ocitla i jedenáctiletá holčička. K obrovskému neštěstí se ale na místo vřítilo vozidlo, které obě z dosud nepochopitelných důvodů srazilo.
„Dítě s poraněním hrudníku, hlavy a zlomeninou stehenní kosti na umělé plicní ventilaci transportovali do Národního ústavu dětských nemocí. Ženu (24) na umělé plicní ventilaci s vnitrolebečním poraněním převezli do nemocnice na Kramároch. Muž (41) s úrazem hlavy a hrudníku byl převezen do nemocnice v Antolské ulici,“ uvedla k následkům hrůzostrašné nehody mluvčí záchranářů Eva Kliská.
Ještě během večera ale dorazily ty nejhorší možné zprávy. „Ve večerních hodinách k nám byla převezena žena, do které narazilo auto. Pacientka byla ve velmi kritickém stavu s více těžkými zraněními. Navzdory snaze našich zdravotníků se bohužel pacientku už nepodařilo zachránit,“ doplnila zdrcující informace Kliská.
„S bytostným pohnutím a hlubokým zármutkem jsme přijali informaci, že z neděle na pondělí ve věku 24 let zemřela Denisa Hurban Baránková. Stala se obětí tragických okolností. Manželovi Vladimírovi Hurbanovi ml., celé rodině, všem blízkým a přátelům dvojnásobné olympioničky ve jménu Slovenského lukostřeleckého svazu a sportovní komunity vyjadřujeme v těchto nesmírně těžkých chvílích mnoho sil při vyrovnávání se s náhlou obrovskou ztrátou. S úctou vzpomínáme. Nikdy nezapomeneme,“ potvrdil definitivně neštěstí sportovní svaz.
Mrazivým paradoxem zůstává, že ještě ve čtvrtek si Denisa přebírala ocenění od Slovenského olympijského sportovního týmu. Její manžel Vladimír, který ji zároveň úspěšně trénoval, tak během vteřiny přišel nejen o milovanou ženu, ale i o svou životní svěřenkyni. Stejně jako celé Slovensko přišlo o velice nadějnou sportovní hvězdu.