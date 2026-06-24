Nároďáku hrozí nucené čekání: Za trest na hanbě?!
Bude to opravdu bitva o život. Nároďáku při konci na 3. místě skupiny A (před JAR) a méně než čtyřmi získanými body místo rozchodu a cesty domů reálně hrozí bezmocné a potupné čekání.
Při prohře a s celkovým ziskem jednoho bodu by asi vzalo rychlý konec, ale dvoubodový zisk po případné remíze s Mexikem by Čechy donutil vyčkat v Americe, zda to náhodou nebude stačit.
Podle propočtu webu Football Meets Data by dva body přinesly postup na 12,4 %. Do play off postoupí osm týmů z dvanácti na třetích místech.
Témata: fotbal, blesksport, ms ve fotbale, Miroslav Koubek, Mexiko, Nova Action