Nároďáku hrozí nucené čekání: Za trest na hanbě?!

Autor: nem
Půjdou Češi do dalšího zápasu bez Patrika Schicka?

Bude to opravdu bitva o život. Nároďáku při konci na 3. místě skupiny A (před JAR) a méně než čtyřmi získanými body místo rozchodu a cesty domů reálně hrozí bezmocné a potupné čekání. 

Při prohře a s celkovým ziskem jednoho bodu by asi vzalo rychlý konec, ale dvoubodový zisk po případné remíze s Mexikem by Čechy donutil vyčkat v Americe, zda to náhodou nebude stačit.

Podle propočtu webu Football Meets Data by dva body přinesly postup na 12,4 %. Do play off postoupí osm týmů z dvanácti na třetích místech.

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Témata:  fotbalblesksportms ve fotbaleMiroslav KoubekMexikoNova Action


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