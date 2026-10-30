Další bijec s šílenou minulostí: Malíř z klece
Oktagon míří do Mnichova! A znovu se vedle nebojácných bijců objevují i jejich pohnuté osudy. Bijec Biyong skrývá neuvěřitelný příběh!
Richard Lví srdce? Kdepak. Tohle je Simon »Lví srdce« Biyong (35), který se místo mečem ohání pěstmi. Italský zápasník původem z Kamerunu vystudoval výtvarná umění v Janově. Rodiče mu však malování zakazovali, a tak ve škole kreslil spolužákům komiksy, aby si vydělal na tužky a barvičky.
Oktagon 96
Sotva skončil pivní festival Oktoberfest, Bavoři se už těší na zábavu v kleci. Do mnichovské metropole přijíždí populární organizace Oktagon. Turnaj s číslem 96 startuje již zítra (18:00, vysílá oktagon. tv).
Už zítra!