Zákulisí blamáže nároďáku na MS: Rozpory mezi trenérem a hráči
Propadák, blamáž, fiasko. Je to prašť jako uhoď. A ještě si k tomu láteření
na hanbu rozklíženého nároďáku na světovém šampionátu přidejte: „Komedie plná omylů.“
Začala už v baráži. Z ní se Češi prokopali přes o parník šikovnější Iry a o letadlovou loď lepší Dány do Ameriky dodnes nepochopitelným omylem. Fraška pak na největším jevišti fotbalové planety přerostla v tragikomedii provázenou zvěstmi o rozkolu ve výpravě. Ta slibovala otevřenost k fanouškům i médiím, ale zazdila ji do stěn tréninkového centra v Dallasu.
Nechtěli hrát?
Nejdříve se prokecl kapitán Krejčí. „Všichni si na to musíme sednout a říct si do očí pravdu. Trošku se i přizpůsobit tomu, že máme po sezonách, které jsou dlouhé. Teď nic nedoženeme,“ naznačil, že dávky v přípravě na zápasy jsou přehnané.
Následovaly úniky z nešťastného českého tábora. Až takové, jako: „Někteří hráči nechtěli být v nominaci na zápas, kvůli taktice, kterou jim vnucoval trenér Koubek. Hádal se o tom s manažerem Nedvědem.“
Když po dardě od Mexika (0:3) záložník Lukáš Sadílek truchlil: „Musíme k sobě být kritičtí. My i realizák,“ nechtěně potvrdil, že potřebná chemie se během turnaje nedostavila. „Šampionát nás svlékl donaha,“ prohlásil legendární plejer Karel Poborský. Hrůzná, ale svatá pravda jeho řeč…
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