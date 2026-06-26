Zákulisí blamáže nároďáku na MS: Rozpory mezi trenérem a hráči

Autor: nem, en, rau
Zlomila českému nároďáku vaz chemie?

Propadák, blamáž, fiasko. Je to prašť jako uhoď. A ještě si k tomu láteření
na hanbu rozklíženého nároďáku na světovém šampionátu přidejte: „Komedie plná omylů.“

Začala už v baráži. Z ní se Češi prokopali přes o parník šikovnější Iry a o letadlovou loď lepší Dány do Ameriky dodnes nepochopitelným omylem. Fraška pak na největším jevišti fotbalové planety přerostla v tragikomedii provázenou zvěstmi o rozkolu ve výpravě. Ta slibovala otevřenost k fanouškům i médiím, ale zazdila ji do stěn tréninkového centra v Dallasu.

Nechtěli hrát?

Nejdříve se prokecl kapitán Krejčí. „Všichni si na to musíme sednout a říct si do očí pravdu. Trošku se i přizpůsobit tomu, že máme po sezonách, které jsou dlouhé. Teď nic nedoženeme,“ naznačil, že dávky v přípravě na zápasy jsou přehnané.

Následovaly úniky z nešťastného českého tábora. Až takové, jako: „Někteří hráči nechtěli být v nominaci na zápas, kvůli taktice, kterou jim vnucoval trenér Koubek. Hádal se o tom s manažerem Nedvědem.“

Když po dardě od Mexika (0:3) záložník Lukáš Sadílek truchlil: „Musíme k sobě být kritičtí. My i realizák,“ nechtěně potvrdil, že potřebná chemie se během turnaje nedostavila. „Šampionát nás svlékl donaha,“ prohlásil legendární plejer Karel Poborský. Hrůzná, ale svatá pravda jeho řeč…

TRENÉROVY »KAZISVĚTSKÉ« HŘÍCHY

  • Nedokázal využít potenciál nominovaných, naopak živil v týmu mentalitu nekopů – a hráči přestali věřit jeho vizi. 
  • Míjel základní sestavu jak biatlonistka Charvátová terče – třeba Zelený výborný v prvním zápase pak už skoro nehrál.
  • Na strašidelné zatažení po vedoucím gólu v 6. minutě proti JAR reagoval střídáním až v 55. minutě. 
  • Skandálně střídal. Místo aby zoufale bránící tým proti JAR oživil Sochůrkem, kterému nakonec na MS nedal ani minutu, poslal tam Zimu.
  • Stal se z něj blekota, nedokázal věcně zhodnotit výkony, což dříve na klubové úrovni zvládal.
  • Celý poslední zápas s Mexikem nechal hrát Douděru, jenž byl nejhorší na place.

Po prohře s Mexikem a vyřazení z MS zavládl v českých barvách smutek
Po prohře s Mexikem a vyřazení z MS zavládl v českých barvách smutek
Témata:  AmerikaKarel PoborskýDallasMexikotrenérLukáš Sadílek

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