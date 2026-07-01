Brutální dohra chaosu po zápase Česka s Mexikem: Řidiče ubili k smrti!
Češi se sklopenou hlavou odcházeli balit kufry, Mexičané v euforii slavili! Jenže divoké veselí dostalo velmi trpkou pachuť. Při oslavách totiž došlo k děsivému incidentu, po kterém zemřel člověk...
K incidentu došlo bezprostředně poté, co Mexičané v základní skupině porazili český nároďák 3:0. Stovky fanoušků tehdy zablokovaly známou ulici Avenida Lázaro Cárdenas, která však pro dopravu překvapivě vůbec nebyla uzavřená.
Když v koloně stojících vozidel uvízl černý sedan, slavící dav s ním začal surově cloumat sem a tam a polévat ho pivem. V tu chvíli nastalo hotové peklo. Auto náhle prudce zrychlilo a projelo masou lidí. Divokou jízdu po zhruba 30 metrech zastavil až náraz do sloupu.
Následovala brutální scéna. Rozzuření lidé řidiče okamžitě vytáhli zpoza volantu na ulici a začali ho bít. Podle některých zahraničních médií šlo doslova o lynč. Muž utrpěl vážná zranění lebky a vnitřních orgánů, kterým po týdnu v nemocnici podlehl.
Při samotném nájezdu auta do davu bylo zraněno celkem 17 lidí. Většina z nich už sice byla z nemocniční péče propuštěna, nicméně jedna osoba zůstává i nadále v kritickém stavu.