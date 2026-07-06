Bývalá tenistka Hlaváčková: Rázný zákaz pro dceru!
Dobrý sluha, ale velmi zlý pán! Ani bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková (39) se jako máma dvou malých holčiček nevyhne důležitým rodičovským rozhodnutím. Velkým tématem je v posledních letech užívání elektroniky u dětí a plzeňská rodačka bez mučení přiznala, že v tomto směru hodlá být nekompromisní.
Starší dcera Isabella, které ale Andrea málokdy řekne jinak než Bibi, se v září chystá do první třídy. Aktovka, papuče, penál, jarmilky do tělocviku... To všechno patří mezi základní výbavu malých školáčků. Jenže co mobilní telefon?
Právě mobily jsou na základních školách obřím tématem. Stále více českých škol je totiž začíná o přestávkách plošně zakazovat a nahrazuje je stolními hrami či sportovními aktivitami, aby spolu děti více mluvily a hýbaly se. Slavná tenistka má v této věci naprosto jasno.
„Telefon? V žádném případě,“ odpověděla Andrea rázně na otázku v rozhovoru pro Digital Detox Community. „A budu se snažit být poslední v té třídě,“ dodala odhodlaně.
Uvědomuje si sice, že udržet dceru bez displeje v dnešní digitální době nebude snadné, ale ustoupit nehodlá. „Vúbec nevím, kdy to přijde, proto říkám, že my jdeme do neznáma. Ale bude poslední. Bude v posledních pěti. To je můj sen. I kdyby se měla na hlavu stavět, je mi to jedno,“ uzavřela rázně téma, které dříve či později čeká každého rodiče.