Hlaváčková ukázala klenot z archivu: S Šafářovou za indiánky!
Pojí je víc než jen hromada společných zápasů a vyhraných turnajů. Andrea Sestini Hlaváčková (39) a Lucie Šafářová (39) jsou důkazem, že opravdové přátelství v tenise existuje i mimo kurty. Tentokrát své příznivce dojaly vzpomínkou na pubertální léta, která má dnes nečekané pokračování v šatníku jednoho z potomků.
„Myslela jsi tyhle vzpomínky?“ smála se v návaznosti na dřívější Lucčinu poznámku Andrea, když zveřejnila snímek, na kterém jako teenagerky pózují v indiánských kostýmech. „Ano, přesně tyhle,“ reagovala pobaveně Šafářová. Právě její tehdejší převlek našel po letech nové využití. Oblékla si ho totiž dcera Leontýnka. „Verze o pár let později,“ komentovala s úsměvem manželka Tomáše Plekance.
Ta své děti, Leontýnku i mladšího syna Olivera, vede ke sportu odmalička. Zatímco chlapeček už testuje led, dcerka je všestranný talent. Po mamince zdědila tenisové geny, kterými udivuje na sociálních sítích, ale zároveň propadla kouzlu krasobruslení.
Pozadu nezůstává ani Andrea. U starší dcery Bibi sice zatím pozoruje spíše taneční vlohy než tenisový dril, ale kdo ví jakým směrem se ona, nebo její mladší ségra Bea v budoucnu vydají...