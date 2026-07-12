Slalomářka Mintálová: Ukázala horor v letadle
Slovenská vodní slalomářka Eliška Mintálová (27) se umí rvát jako lvice. Bojovnost jí vynesla medaile na světových i evropských šampionátech, ale ty nejtěžší bitvy bohužel svádí mimo divokou vodu. Po porodu syna bojovala o život a před časem přiznala, že zápolí s nemocí, která je pro každého zdravého člověka absolutní noční můrou. Teď si kalich hořkosti vypila až do dna během dlouhého letu.
Bojovat se zdravotními problémy v klidu domova je sice náročné, ale pokud se vám tělo vzbouří v uzavřené kovové tubě několik tisíc kilometrů nad zemí, je to čisté zoufalství. Přesně tenhle horor prožila slovenská slalomářka během cesty do Ameriky. V letadle ji totiž naplno zasáhly drsné projevy syndromu zvaného TSW,(zkratka pro Topical Steroid Withdrawal, pozn. redakce), neboli závislost na kortikoidech.
V suchém vzduchu a bez možnosti rychlé lékařské pomoci se pro ni let změnil v nekonečné utrpení. „Dlouhé lety s TSW 1:0,“ napsala maminka malého Noela k fotce, na které má kůži rozdrápanou do krve.
V češtině se tento stav označuje jako syndrom vysazení lokálních kortikosteroidů nebo také syndrom červené kůže. Nejde o klasickou nemoc, ale o brutální reakci těla na vysazení silných mastí, které se běžně předepisují na ekzémy či lupénku. Pokud se tyto masti užívají dlouhodobě, kůže na nich začne být závislá. Jakmile je člověk vysadí, tělo doslova zešílí. Pacienti pak zažívají nesnesitelné pálení, jako by jim pod kůží koloval oheň, kůže jim rudne, otéká, loupe se a praská do krve. Celý detoxikační proces navíc doprovází extrémní nespavost a zimnice.
Své aktuální trápení popsala sama úspěšná sportovkyně před pár měsíci velmi otevřeně a její slova jasně ukazují, jak hlubokým osobním peklem si v posledních měsících prochází.
„Stále mám zdravotní potíže. Už nemám zimnice, což bylo náročné, protože jsem nemohla v náručí držet ani Noela a za noc jsem spala maximálně jednu nebo dvě hodiny. Teď už se vyspím pět i šest hodin, ale stále se budím a škrábu, protože to velmi svědí,“ popsala své potíže sedmadvacetiletá sportovkyně pro web STVR.
Pro vrcholovou atletku, která denně trénuje v říční nebo chlorované vodě, je taková diagnóza obrovskou profesní i psychickou ranou. Přesto se slovenská reprezentantka nevzdává a tréninkový plán se snaží přizpůsobovat tomu, co jí zrovna její zkoušené tělo dovolí.
„Prioritou je zdraví, všechno se tomu přizpůsobuje. Mám dny, kdy kůže velmi bolí, nejsem vyspaná a nejde to. Pak jsou ale i takové, kdy odpracuju sto procent,“ přiblížila Mintálová, která dál ukazuje obrovské odhodlání a bojuje o návrat do plné formy.