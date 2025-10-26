Vodní slalomářka Mintálová: Boj o život u porodu
Ještě loni v létě zářila Eliška Mintálová (26) na olympiádě v Paříži. Krátce poté ale překvapila oznámením, že si dává od vody pauzu, protože čeká své první miminko. Dokonce se podle časového sledu zdálo, že těhotná mohla být už během her. Tehdy však ještě netušila, že ji čeká boj o život…
Syn Noel přišel na svět letos v květnu, ale jeho příchod na svět rozhodně nebyl procházka růžovou zahradou. Při porodu totiž Eliška málem zemřela a v nemocnici si musela nějaký čas pobýt.
„Byla jsem v ní už pět dní před porodem a vzhledem k tomu, že se malému nechtělo na svět, byl z toho nakonec velký boj. Nejen o něj, ale především o mě, a musím se přiznat, že lékaři dokonce bojovali o můj život,“ pravila Eliška pro Denník Šport. Reprezentantku trápil vysoký krevní tlak a lékaři jejího snoubence upozorňovali, že porod nemusí pro nastávající maminku dopadnout dobře.
„V danou chvíli řešíte jen přežití sebe a dítěte. Lékař mému partnerovi tehdy řekl, když jsem u toho nebyla, že můj stav je vážný a jsem v ohrožení života. Nakonec se v poslední chvíli porod spustil sám. Byl to pětidenní boj, extrémně vyčerpávající,“ popsala Mintálová, která se vše dozvěděla později právě od otce svého miminka Tomáše.
Naštěstí vše dobře dopadlo. Ostatně, na svého snoubence se Eliška může skvěle spolehnout nejen doma, ale také po pracovní stránce. „On za to sice nebere plat, ale už pár roků je v mé partě a pomáhá realizačnímu týmu. Troufám si tvrdit, že ho i vede. Stará se o všechno, na co já jako sportovkyně nemám čas. Teď, když nám do života vstoupilo dítě, je tam i jako rodič,“ usmívala se Slovenka.