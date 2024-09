Kauza kolem nechutného nálezu v kajaku Mintálové: Kontroverzní slova slovenské ikony!

Něco takového se ve světě vodních sportů jen tak nevidí. Před několika dny šokovala slovenská kajakářka Eliška Mintálová (25) informací, že se do jejího kajaku kdosi vymočil. Ne všichni to ale vidí tak černě. Jako třeba Peter Hochschorner starší.

Účastnice letošních olympijských her informovala o odporném činu na instagramu. „I když jsem ukončila sezonu, stále mám chuť trénovat na vodě. Dnes jsem přišla do Čunova a skoro jsem se pozvracela. Někdo mi nach*al do lodi. Věděla jsem, že to, co se u nás na svazu děje, je hluboko za čarou, ale tohle je strašně dětinské. Fakt nechutné,“ postěžovala si Mintálová na sociální síti.

Zastání našla u mnoha lidí. Jmenovitě například u šéfredaktora serveru aktuality.sk Petera Bardyho, který se elitní sportovkyně zastal s tím, že až budou jednou historici zkoumat, co jsme byli zač, bude to zajímavý moment, jak jsme se chovali k olympioničkám. Ne každý ale sdílel rozhořčení Mintálové.

Příkladem je bývalý kajakář a úspěšný trenér Peter Hochschorner starší. „Za našich časů se děly mnohem horší věci. V minulosti si chlapci prováděli mezi sebou, hlavně v zahraničí, velké naschvály! Mnohem horší než tohle, ale haló se z toho nedělalo,“ citoval web Šport24 Hochschornera staršího. Evidentně mu vůbec nevadí, že pro Mintálovou znamená tento kajak mnohem víc než jen sportovní vybavení…