Povedený kousek komentátora při nerváku Muchové: Kouzelné zakřiknutí!
Naprosto brilantní kousek se během wimbledonského semifinále povedl komentátorovi Eurosportu Michalu Šímovi. Svou pohotovou zaklínačskou větou nečekaně pomohl české tenistce Karolíně Muchové srazit na kolena soupeřku Coco Gauffovou.
Nervydrásající duel dospěl po setech 6:2 a 1:6 do infarktového stavu 6:6, a tedy do zrádného super tie-breaku. Karolína Muchová se sice rychle ujala vedení, ale Gauffová ji brzy dohnala. Schylovalo se k úplnému závěru, na ukazateli skóre svítil stav 7:7 a na podání šla Američanka. V tu chvíli přispěchal české hráčce na pomoc vedoucí redakce Eurosportu Michal Šíma, který celou tenisovou bitvu komentoval.
„Ale klobouk dolů i před Gauffovou. Vytáhnu tu poslední komentátorskou zbraň à la zakřiknutí. Jen jedna jediná dvojchyba za celý zápas. A kolikrát už podávala druhý servis pod tlakem,“ pokusil se v přímém přenosu Gauffovou zaklít. Ta se vzápětí napřáhla k podání a tvrdě práskla do míčku. Přišla chyba, míček nedopadl do správného čtverce.
Před opakováním servisu nastala nesmírně napínavá pauza. Gauffová vzápětí do míčku třískla ještě razantněji a málem při tom protrhla pásku na síti. Následovala druhá chyba a s ní i bod pro českou barvu.
„Pardon. Ale musel jsem to prostě říct. Prostě někdy vytáhnete to Gandalfovo kouzlo, když už nic jiného nezbývá,“ kál se Šíma v samotné koncovce napjatého setu. Televizní fanoušci se tak u obrazovek alespoň na chvíli upřímně pobavili. Dramatický duel nakonec Muchová dotáhla do vítězného konce a zajistila, že český tenis bude mít ve finále slavného Wimbledonu minimálně jednu účastnici.