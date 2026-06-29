Vykřičník pro české šampionky před dnešním startem Wimbledonu: Prokletí generálek!

Autor: as
Prolomí české šampionky na Wimbledonu prokletí?

Ta kombinace moc nefunguje, alespoň v českých podmínkách ne. Vyhrát přípravný turnaj na trávě a vzápětí ovládnout i slavný Wimbledon? Kdepak, tohle české tenistky neumějí.

Parádními výkony namlsaly fanoušky, taková dominance na trávě nebyla k vidění od dob ranařek Kvitové s Plíškovou v jejich vrcholné formě. Teď je to tu zase, Češky excelovaly v generálkách na Wimbledon, jenž startuje už dnes. Nosková kralovala minulý víkend v Berlíně, Bouzková ten samý den v Nottinghamu, Muchová čerstvě v Bad Homburgu. Co to znamená pro nejslavnější turnaj světa? Bohužel, vůbec nic...

Z hrušky dolů

Za uplynulou dekádu totiž vyhrály přípravné turnaje před nablýskanou londýnskou akcí české hráčky hned devětkrát, ale v All England Clubu pak následně všechny pohořely! Naposledy loni Vondroušová, která se po triumfu v Berlíně poroučela ve Wimbledonu už po druhém kole. Nejlepší kombinaci tak má stále Kvitová, která před slavnou výhrou ve Wimbledonu 2011 hrála fi nále travnaté přípravy v Eastbourne. Zlomí letos Češky prokletí?

České travnaté dvojkombinace (za uplynulou dekádu)

rokhráčkatriumfWimbledon
2025VondroušováBerlín2. kolo
2023KvitováBerlín4. kolo
 SiniakováBad Homburg2. kolo
2022KvitováEastbourne3. kolo
2019Plíšková Eastbourne4. kolo
2018KvitováBirmingham1. kolo
2017KvitováBirmingham2. kolo
 Plíšková Eastbourne2. kolo
2016Plíšková Nottingham2. kolo

 

Témata:  blesksportMarie BouzkováKarolína MuchováLinda NoskováBirminghamBerlínAll England Lawn Tennis and Croquet ClubNottinghamEastbourneWimbledon 2011

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