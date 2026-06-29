Vykřičník pro české šampionky před dnešním startem Wimbledonu: Prokletí generálek!
Ta kombinace moc nefunguje, alespoň v českých podmínkách ne. Vyhrát přípravný turnaj na trávě a vzápětí ovládnout i slavný Wimbledon? Kdepak, tohle české tenistky neumějí.
Parádními výkony namlsaly fanoušky, taková dominance na trávě nebyla k vidění od dob ranařek Kvitové s Plíškovou v jejich vrcholné formě. Teď je to tu zase, Češky excelovaly v generálkách na Wimbledon, jenž startuje už dnes. Nosková kralovala minulý víkend v Berlíně, Bouzková ten samý den v Nottinghamu, Muchová čerstvě v Bad Homburgu. Co to znamená pro nejslavnější turnaj světa? Bohužel, vůbec nic...
Z hrušky dolů
Za uplynulou dekádu totiž vyhrály přípravné turnaje před nablýskanou londýnskou akcí české hráčky hned devětkrát, ale v All England Clubu pak následně všechny pohořely! Naposledy loni Vondroušová, která se po triumfu v Berlíně poroučela ve Wimbledonu už po druhém kole. Nejlepší kombinaci tak má stále Kvitová, která před slavnou výhrou ve Wimbledonu 2011 hrála fi nále travnaté přípravy v Eastbourne. Zlomí letos Češky prokletí?
České travnaté dvojkombinace (za uplynulou dekádu)
|rok
|hráčka
|triumf
|Wimbledon
|2025
|Vondroušová
|Berlín
|2. kolo
|2023
|Kvitová
|Berlín
|4. kolo
|Siniaková
|Bad Homburg
|2. kolo
|2022
|Kvitová
|Eastbourne
|3. kolo
|2019
|Plíšková
|Eastbourne
|4. kolo
|2018
|Kvitová
|Birmingham
|1. kolo
|2017
|Kvitová
|Birmingham
|2. kolo
|Plíšková
|Eastbourne
|2. kolo
|2016
|Plíšková
|Nottingham
|2. kolo