Linda Nosková a hodinky mistrů: Chudá příbuzná

Autor: mib
Jaká mezi šampionky zapadá Linda Nosková se svými hodinkami?

Čas jsou peníze. A »ciferky« se taky dají změřit prachama! Tenisoví fanoušci se zájmem o luxusní hodinky si všimli nerovného boje Lindy Noskové s wimbledonskou honorací.

Českou šampionku sponzoruje firma Rado, hodinářští mistři ze Švýcarska. Čas Noskové ve finále proti Muchové počítal model True Square Automatic, který vyjde na nějakých 80 tisíc korun v přepočtu na českou měnu.

To Ital Sinner držel zlatý pohár s ananasem na špičce pro vítěze mužské dvouhry a na levé ruce se mu skvěly rolexky za více než milion korun! Také americká legenda Williamsová při svém návratu na travnaté kurty oslnila růžovými hodinkami za 950 tisíc Kč.

Švýcar Federer v královské lóži měl sice vlastenecky značku Rolex, ale tyhle stojí »jen« bratru 230 tisíc. „Nejcennější je pro mě stejně čas na odpočinek,“ vzkázala »chudá příbuzná« Linda.

Linda Nosková (21)

  • Rado True Square Automatic
  • 80 000 Kč

Tenistka Linda Nosková.Tenistka Linda Nosková. • Profimedia

Jannik Sinner (24)

  • Rolex Daytona
  • 1 100 000 Kč

Tenista Jannik Sinner.Tenista Jannik Sinner. • Profimedia

Roger Federer (44)

  • Rolex Datejust II
  • 230 000 Kč

Bývalý tenista Roger Federer.Bývalý tenista Roger Federer. • Profimedia

Serena Williamsová (44)

  • Audemars Piguet Royal Oak Offshore
  • 950 000 Kč

Tenistka Serena Williamsová.Tenistka Serena Williamsová. • Profimedia

Témata:  ŠvýcarskoRoger FedererSerena WilliamsováhodinkyRolexJannik SinnerLinda NoskováRado


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