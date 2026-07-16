Linda Nosková a hodinky mistrů: Chudá příbuzná
Čas jsou peníze. A »ciferky« se taky dají změřit prachama! Tenisoví fanoušci se zájmem o luxusní hodinky si všimli nerovného boje Lindy Noskové s wimbledonskou honorací.
Českou šampionku sponzoruje firma Rado, hodinářští mistři ze Švýcarska. Čas Noskové ve finále proti Muchové počítal model True Square Automatic, který vyjde na nějakých 80 tisíc korun v přepočtu na českou měnu.
To Ital Sinner držel zlatý pohár s ananasem na špičce pro vítěze mužské dvouhry a na levé ruce se mu skvěly rolexky za více než milion korun! Také americká legenda Williamsová při svém návratu na travnaté kurty oslnila růžovými hodinkami za 950 tisíc Kč.
Švýcar Federer v královské lóži měl sice vlastenecky značku Rolex, ale tyhle stojí »jen« bratru 230 tisíc. „Nejcennější je pro mě stejně čas na odpočinek,“ vzkázala »chudá příbuzná« Linda.
Linda Nosková (21)
- Rado True Square Automatic
- 80 000 Kč
Tenistka Linda Nosková. • Profimedia
Jannik Sinner (24)
- Rolex Daytona
- 1 100 000 Kč
Tenista Jannik Sinner. • Profimedia
Roger Federer (44)
- Rolex Datejust II
- 230 000 Kč
Bývalý tenista Roger Federer. • Profimedia
Serena Williamsová (44)
- Audemars Piguet Royal Oak Offshore
- 950 000 Kč
Tenistka Serena Williamsová. • Profimedia