Technologický gigant cílí na sportovce: nové hodinky sledují výkon
Nová řada Huawei Watch GT 7 míří především na aktivní sportovce. Nabízí nové funkce pro cyklistiku, lyžování a snowboarding, podrobnější vyhodnocení výkonu i regenerace. Model Watch GT 7 Pro navíc rozšiřuje sportovní výbavu o pokročilé funkce pro golfisty.
Sportovní hodinky mají smysl hlavně tehdy, když dokážou nabídnout víc než jen čas, tep a počet kroků. Řada Huawei Watch GT 7 proto staví novou generaci především na detailnějším sledování výkonu venku i v halových prostorách. Největší pozornost dostaly zimní sporty a cyklistika, model Watch GT 7 Pro k tomu přidává také výrazně rozšířené golfové funkce. Důležitou roli hraje i vyhodnocení regenerace.
Na svahu sledují jízdu, oblouky i přetížení
Jednou z hlavních novinek jsou režimy pro lyžování a snowboarding. Hodinky automaticky rozpoznají aktivitu a sledují čas v pohybu, vzdálenost, rychlost i celkové klesání. Díky práci s více senzory mají zvládnout záznam také v prostředí bez GPS signálu a odlišit samotnou jízdu od odpočinku nebo času na vleku.
Jednou z hlavních novinek jsou režimy pro lyžování a snowboarding. Hodinky automaticky rozpoznají aktivitu a sledují čas v pohybu, vzdálenost, rychlost i celkové klesání. Díky práci s více senzory mají zvládnout záznam také v prostředí bez GPS signálu a odlišit samotnou jízdu od odpočinku nebo času na vleku.
Při venkovním lyžování lze přes aplikaci Huawei Health stáhnout mapy více než 3 000 lyžařských středisek po celém světě. Hodinky navíc přidávají rozpoznávání oblouků podle poloměru zatáčení a měření G-Force, tedy přetížení při prudkých změnách směru. Funkce Team-Up umožní sledovat polohu a vybrané výkonnostní údaje dalších členů skupiny.
Cyklisté dostanou informace ještě před kopcem
Výrazně sportovně je pojatá i cyklistická část. Funkce Climb Planning připraví před jízdou profil nadcházejících stoupání, během výjezdu hodinky ukazují aktuální sklon a zbývající vzdálenost. Při rychlém příjezdu do ostré zatáčky mohou upozornit vibrací i hlasem.
Po jízdě přichází na řadu AI Workout Analysis. Ta nabízí kvantifikovaná tréninková data a podrobnější vyhodnocení výkonu, které má uživateli pomoci s dalším plánováním zátěže a zároveň omezit riziko přetrénování.
Model Pro cílí i na golfisty
Samostatnou kapitolu představuje golf, kde jsou pokročilé funkce vyhrazené pro Huawei Watch GT 7 Pro. Hodinky nabízejí režim Driving Range, který při tréninku sleduje například tempo a rychlost švihu nebo délku nápřahu a švihu směrem dolů. Golfista tak může získat konkrétní data pro rozbor techniky ještě před vstupem na hřiště.
Při samotné hře má model Pro k dispozici mapy více než 17 000 golfových hřišť po celém světě s možností přiblížení fairwaye. Mezi nové funkce patří například přepočítaná vzdálenost zohledňující sklon terénu, měření délky poslední rány, možnost upravit polohu jamky na greenu nebo automatické natočení zobrazení podle aktuální pozice hráče. K dispozici je také digitální scorecard pro přehled celého kola. Golfové funkce tak pokrývají přípravu, samotnou hru i následné vyhodnocení výkonu.
Výkon není všechno. Důležitá je i připravenost
Pro sportovce je zásadní nejen to, co odtrénují, ale také jak dobře zátěž zvládnou. Funkce Health Insights proto přidává ranní přehled a skóre fyzické připravenosti. To vychází mimo jiné z kvality spánku, variability srdečního tepu, emocí a aktivně spálených kalorií.
Výsledkem je zařazení aktuální připravenosti do jedné z pěti úrovní. Uživatel tak ráno dostane rychlý přehled, který mu může pomoci při rozhodování, zda je vhodný den na intenzivnější výkon, nebo spíš na lehčí režim. Zdravotní funkce ale nejsou určeny k lékařské diagnostice ani léčbě.
Výdrž až 21 dní a použití s iOS i Androidem
Sportovní využití doplňuje dlouhá výdrž baterie. Huawei Watch GT 7 Pro a 46mm Huawei Watch GT 7 mají při lehkém používání vydržet až 21 dní na jedno nabití, 41mm verze až 14 dní. Reálná výdrž se může lišit podle způsobu používání a okolních podmínek.
Řada bude dostupná ve velikostech 46 a 41 mm, verze Pro dostane keramickou lunetu a střední rám z titanové slitiny. Hodinky podporují bezkontaktní platby přes Curve Pay a jsou kompatibilní s telefony s iOS i Androidem.
Huawei Watch GT 7 Series tak míří především na uživatele, kteří chtějí mít trénink, regeneraci i sportovní data na jednom místě. Zatímco celá řada se výrazně soustředí na cyklistiku a zimní sporty, model Watch GT 7 Pro rozšiřuje záběr také o propracované golfové funkce.
Řada Huawei Watch GT 7 je k dispozici od 2. září a na oficiálním e-shopu Huawei a u vybraných partnerů Alza a Datart. Watch GT 7 pořídíte od 7 299 Kč a Watch GT 7 Pro pak za 10 499 Kč.