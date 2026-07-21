Kráska Vonnová: Trpím
Byl to jeden z nezapomenutelných olympijských příběhů. Hrozivý pád lyžařské legendy Lindsey Vonnové (41) tehdy šokoval fanoušky a způsobil obrovský rozruch. Její trnitou cestu zpět k běžnému životu nyní skrze příspěvky na sociálních sítích sleduje doslova celý svět. Přestože to v posledních týdnech vypadalo jako dokonalá pohádka se šťastným koncem, zdání klame. Pod maskou úsměvů totiž bývalá šampionka pečlivě skrývá každodenní bolest a trápení.
Zářila na červených kobercích, ale do smíchu jí není. Americká lyžařská superstar Lindsey Vonnová má stále obrovské trable s nohou. Během dvou dnů stihla v New Yorku dvě prestižní akce – galavečer ESPY Awards a mejdan časopisu Time.
Na fotkách jí to seklo náramně! Půl roku po děsivém olympijském karambolu, kdy ji hrozila amputace levé nohy, udělala velký pokrok, jenže... „Navzdory osmi operacím a všem rehabilitacím je kotník stále zlomený, takže chůze je pro mě pořád opravdu těžká,“ povzdychla si.