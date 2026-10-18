Vondroušová o svém dopingovém trestu: Ničí mi vztah!
Nejenže mi zakázali pinkat, ale trpí i moje soukromí! Zoufalá tenisová hvězda Markéta Vondroušová (27) se kvůli čtyřletému dopingovému trestu nemůže často vídat se svým miláčkem.
Nepodváděla, jen jednou jí ruply nervy a teď za to drsně platí. Maky loni v prosinci vyhodila od svého bytu dotěrnou německou dopingovou komisařku, za což na začátku léta vyfasovala likvidační čtyřletý zákaz činnosti. Sice se odvolala ke sportovní arbitráži, ale teď musí žít jako psanec. „Nemůžu hrát na turnajích, trénovat v mém klubu ani využívat jeho tréninkové prostory. Jenže trest ovlivňuje i můj osobní život včetně vztahového,“ rozepsala se na sociálních sítích.
Většinu kámošek má z tenisového prostředí. Teď za nimi často nemůže. „Můj přítel je profesionální tenista, takže ani jeho nemohu na turnajích podporovat, dokonce ani jako normální divák,“ popisovala. S miláčkem Andrew Paulsonem (24) spolu cestují, jenže „... zatímco on hraje zápas, já dřepím na hotelu a dívám se na něj v televizi. První turnaj jsem probrečela,“ přiznala.
Navzdory flastru zůstává pod dohledem antidopingových laboratoří. „Pořád musím každý den hlásit, kde jsem, a poskytnout hodinové okno pro testování. Alespoň si dokážete představit, jak takový trest ovlivňuje váš každodenní život,“ povzdychla si.