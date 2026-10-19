Manželský tenisový pár Svitolinová a Monfils: Rozvod kvůli válce!
Po pohádkové svatbě u Ženevského jezera přišel naprostý šok. Hvězdné tenisové manželství Eliny Svitolinové (32) a Gaëla Monfilse (40) se definitivně rozpadlo! Zlomená ukrajinská hvězda otevřela své srdce v bolestné zpovědi a fanouškům vyrazila dech nečekanou otevřeností.
„Tohle je to nejtěžší, o co jsem se s vámi kdy musela podělit,“ začala Elina své vyjádření na sociálních sítích. „Každý ví, co pro mě znamená Ukrajina. O čem jsem ale mluvila jen zřídka, je to, co se mnou válka udělala uvnitř. Loni jsem vám řekla, že si potřebuji dát pauzu od tenisu, protože na tom nejsem emočně dobře. Dnes se chci otevřít o něco víc. Co jste neviděli, byly bezesné noci, pochybnosti a pocit, že pomalu ztrácím samu sebe.“
I když jí byl francouzský šoumen v nejtemnějších momentech oddanou oporou a pevně stál při ní, na vnitřní démony ani ta největší láska nestačila.
„Gaël to všechno viděl. Nikdy nepustil mou ruku. Dlouho jsme s tím společně bojovali ze všech sil. Jenže některé bitvy se odehrávají hluboko uvnitř vás a žádné množství lásky od někoho jiného je za vás nevyhraje.“
Ukrajinská hvězda pak otevřeně přiznala, že aby zachránila samu sebe, musela z fungujícího svazku odejít. Svému muži, kterého si vzala před pěti lety, zároveň složila hlubokou poklonu za to, jak se k bolestné pravdě postavil.
„Postupem času jsem pochopila, že musím znovu najít cestu sama k sobě, a že to v našem manželství nedokážu. Je to ta nejtěžší pravda, jaké jsem kdy musela čelit, a to nejtěžší, co jsem kdy musela říct člověku, kterého miluji. Gaël naslouchal. Respektoval to, co potřebuji, se silou a noblesou, na kterou nikdy nezapomenu.“
Konec manželství však neznamená konec rodiny. Společně totiž vychovávají čtyřletou dcerku Skai, která pro oba zůstává vším.
„Gaël mě miloval v mých nejšťastnějších i nejtemnějších chvílích a já ho milovala celým svým srdcem. Společně jsme vybudovali krásný život a dostali ten nejcennější dar ze všech – naši dceru Skai, která bude vždy na prvním místě. Naše manželství sice končí, ale naše rodina ne. Vždycky budeme jejími rodiči, bok po boku na každém kroku jejího života.“
Vinu za krach vztahu podle Svitolinové nenese nikdo. Závěrem proto oba požádali veřejnost o empatii a klid, aby mohli bolestivou ránu v soukromí zahojit.