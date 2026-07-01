Nezdolná Lindsey Vonnová už zase skáče šipky: Jizva pro četníka
I strážmistru Cruchotovi by se při kontrole nudistů zamlžil dalekohled, kdyby při obhlídce terénu narazil na ten zázrak! Sjezdařka Lindsey Vonnová (41) pár týdnů po strašném pádu na olympiádě skotačí v moři jako šťastná holka!
Její levá noha byla v únoru na cimprcampr, hrozila amputace. Během pár dnů ji osmkrát operovali. Byla na dně! Teď už zase dovádí na hladině. V lodičce u St. Tropez září i přes gigantickou jizvu na lýtku štěstím. Do vody skáče jako štika. A její široký úsměv říká za ni: „Zase jsem happy.“
Kde je Bailet
Že by její duše rozkvetla v rukou zahradníka Matthieua Baileta (29)? Francouze, který ještě před rokem rošťačil s Češkou Ledeckou? Je fakt, že vychutnat si ve dvou nejdražší espresso planety v kavárně Sénéquier, zahrát si pétanque na náměstí Place des Lices a večer si užít v nočním klubu Les Caves du Roy, to už zní jako recept na štěstí.