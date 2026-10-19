Tenisová legenda Navrátilová slaví 70: Omládla o dvacet let!
Na Floridě bylo zase jednou pořádně veselo. Tenisová ikona Martina Navrátilová tam včera slavila 70 let. Tradičně v plném zápřahu a s velkými plány před sebou!
Jedna z nejlepších tenistek všech dob, pro mnohé ta úplně nej. Ve svém sportu se stala legendou, ale uznání si získala i díky boji za spravedlnost, práva menšin i dvojnásobnou vítěznou bitvu s rakovinou. „Jak se cítím? Život je věčný boj a já jsem zvyklá bojovat,“ ušklíbla se.
Nemá čas se litovat ani odpočívat. S ruskou manželkou Julií loni adoptovaly dva malé chlapce. „Martina je nezastavitelná! Sportuje s kluky, učí je tenis, baseball i basket, strašně si to užívá. Mám pocit, že se sama stává zase dítětem, jako by omládla o dvacet let. Vidím najednou úplně jinou Martinu,“ řekla o ní.
Tak hodně štěstí a zdraví i do další padesátky!
Byla Šubertová
Narodila se v Praze jako Martina Šubertová, rodiče se rozvedli, když jí byly tři. Maminka Jana se přestěhovala do Řevnic a provdala za Miroslava Navrátila, po kterém Martinu přejmenovali. Její biologický otec Miroslav Šubert, lyžařský instruktor, zemřel, když byla ještě dítě.
Hrátky s občanstvím
Když po US Open 1975 požádala tehdy osmnáctiletá Martina v New Yorku o politický azyl, získala tzv. zelenou kartu a Československo jí coby emigrantce odebralo občanství. Sice od té doby reprezentovala USA, ale byla tak trochu »nikdo« – Američankou se oficiálně stala až v roce 1981. V lednu 2008 dostala i české občanství a nyní tak vlastní dva pasy.
Kariéra Martiny v číslech
- 1444 vyhraných zápasů na okruhu (227 porážek)
- 468 milionů Kč vydělala na prize money
- 332 týdnů světovou jedničkou ve dvouhře
- 237 týdnů světovou jedničkou ve čtyřhře
- 177 vyhraných turnajů ve čtyřhře
- 167 vyhraných turnajů ve dvouhře
- 98,9 procentní bilance v roce 1983 (86 výher:1 prohra)
- 74 vítězných zápasů v řadě
- 59 grandslamových trofejí (18x singl, 31x debl, 10x mix)
- 21 triumfů na Turnaji mistryň (8x singl, 13x debl)
- 9 singlových triumfů ve Wimbledonu