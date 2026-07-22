Trápení Nečasovy snoubenky Nikoly: Bulka se vrátila!
Koupě luxusního domu, vysněná dovolená a zásnuby... Partnerka hokejového šampiona Martina Nečase (27) Nikola Mertlová (27) prožívá nejkrásnější období v životě. Fanouškům ale přiznala, že se jí vrátila potíž, kterou musela řešit už v Americe.
„Zase se mi vrátila ta cysta na tom koleni, takže to musím asi řešit už tady v Praze," posteskla si budoucí paní Nečasová v jednom ze svých vlogů. Jde o poměrně velkou bouličku v podkolenní jamce, kterou jí objevil její nastávající už v květnu v Denveru.
»Nykki« tehdy podstoupila celou řadu vyšetření, která jí starostlivý Martin prostřednictvím klubu vyjednal. Naštěstí se ukázalo, že je vše v naprostém pořádku a cysta se prostě jen chirurgicky odstraní. Jenže to netrvalo ani dva měsíce a je zpátky se vší parádou.
„Mám ji teďko ještě větší než předtím. Vypadá to docela ošklivě," ukázala fanouškům Nikola, kterou tak čeká další zákrok. „Nejhorší je, že se mi do toho nechce, protože mě to zas tak nebolí. Jenom mě to tam tlačí a vím, že to tam je," vysvětlila.
Jednu krásnou novinku, ale přeci jen měla. „Už máme datum svatby," oznámila nadšeně. Tak snad bude platit ono známé, že než se vdá, boulička se zahojí...