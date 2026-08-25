Biatlonistka Eckhoffová přiznala zdravotní problémy: Prasklá cysta
Desetinásobná mistryně světa Tiril Eckhoffová (36) sice již pověsila lyže na hřebík a pracuje jako televizní expertka, ani sportovní důchod ji ale před zdravotními problémy nechrání. Biatlonová šampionka se podělila o děsivou zkušenost, která ji na několik týdnů zcela odřízla od běžného života.
Dvojnásobná olympijská vítězka musela během léta výrazně přibrzdit. „Fyzicky to bylo docela těžké léto a nemoc rozhodně ovlivnila jak mou energii, tak i to, co jsem byla schopna dělat,“ svěřila se norskému deníku Dagbladet. Na svém Snapchatu pak šla ještě dál a odhalila pravou příčinu svých potíží. Zradila ji prasklá cysta na vaječníku.
Běžně tak akční žena musela ze dne na den naprosto zvolnit tempo a překopat svůj denní režim. „Naštěstí se věci nyní ubírají správným směrem. Vypadá to teď velmi dobře,“ zhodnotila Norka svůj současný stav a pokrok v léčbě.
Svou otevřeností se snaží dodat odvahu ostatním. „Chci osvětlit, čím si my ženy někdy musíme procházet, a říct, že v tom nejste samy,“ vzkázala dalším zástupkyním něžného pohlaví. Druhým dechem si však posteskla nad tím, že lékařský výzkum v oblasti ženského zdraví stále znatelně pokulhává.