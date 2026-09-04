Loučení s ME ve volejbale: Horor v Brně
Ani z mučírny ve špilberských kasematech se kdysi neozývalo takové děsivé sténání jako v pavilonu P brněnského výstaviště! Tam při posledním dni volejbalového šampionátu mezi Srbskem a Řeckem (3:0 na sety) úpěla bolestí Georgia-Loula Angelopoulouová (21).
Řecká smečařka si zkraje druhé sady čtvrtfinále ošklivě podlomila koleno, padla na palubovku a do ticha arény zněl její nářek. Parťačky i soupeřky schovávaly hrůzou hlavu do dlaní. Některé plakaly, stejně jako pár diváků. Angelopoulouovou pak zdravotníci odvezli na nosítkách na vyšetření do špitálu.
Témata: Řecko, Srbsko, Brněnské výstaviště, volejbal, Volejbal Brno, Georgie, pavilon P