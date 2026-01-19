Český bronzový zázrak Reshtenko: Překvapivá věc, co ho brzdí!
Česko má po 13 letech medailistu z ME Krasobruslařů. Na Michala Březinu (35) navázal bronzem jeho svěřenec Georgii Reshtenko (23)! Ten poslal senzační »placku« rovnou do nebíčka nedávno zesnulému exšéfovi svazu Stanislavu Židkovi (†76).
Tři jízdy seděl na pohovce pro lídra soutěže. Neporazil ho Tamir Kuperman z Izraele, obhájce evropského titulu Švýcar Lukas Britschgi ani vicemistr Evropy z roku 2022 Ital Daniel Grassl. Až pak ho z čela pořadí sesadil další Ital Matteo Rizzo a Reshtenko odešel do zákulisí dávat rozhovory o předpokládaném pátém místě. Následně ale volnou jízdu pokazili oba bratři Selevkovi a Reshtenko mohl slavit bronz. "Když jsem se dozvěděl, že budu třetí, neměl jsem slov," svěřil se.
Bronz do nebe
Následovalo objetí od trenéra Michala Březiny. "Řekl, že Stanislav (Židek) by byl moc šťastný, kdyby to viděl. Řekl mi, že to vidí a je s námi. Je to medaile pro něho. Je to ten člověk, který mě podporoval, který ve mě vždycky věřil. Je mi líto, že Stanislav nebude s naším týmem na mistrovství světa v Praze," uvedl Georgii, který se pod Březinovým vedením připravuje ve škole Rafaela Arutjunjana ve Spojených státech amerických. Do Česka se přestěhoval v 15 letech, ale až loni získal občanství.
S podporou svého týmu cítí, že má velkou perspektivu. "Kdybych takhle pokračoval, může toho být víc a víc. Náš cíl je top deset, třeba i top šest na světě," prohlásil. Na mistrovství Evropy do Sheffieldu ale s žádným konkrétním cílem ohledně umístění nepřijel. "Nepřemýšlel jsem o žádných výsledcích, jen o elementech v programu," poznamenal.
Uvědomuje si, že najednou bude velkým tahákem pro české fanoušky na jarním mistrovství světa v Praze. "Tohle neznamená, že bych mohl dělat něco míň. Naopak musím teď trénovat víc, odpovědnost je větší," uvedl. Může do volné jízdy přidat druhý trojitý axel, pracuje na čtverném lutzu. "Zatím všechno necháváme, protože můj obsah jízdy není slabý, je celkem silný," dodal.
Co ho brzdí
Plánuje se věnovat i piruetám, ve kterých na ME ztratil dost bodů. Upozornil, že získat od technického panelu v Sheffieldu tu nejvyšší obtížnost, bylo složité. "Tady level čtyři dostávali lidi, kteří dělali piruetu na level osm," podostkl s úsměvem. "Musím to zlepšit, protože pravidla na piruety jsou každý rok těžší a těžší. Dřív pro mě pirueta na level čtyři nebyla problém," dodal. Ve volné jízdě měl Reshtenko tři piruety, jednu zvládl na druhou úroveň, zbývající dvě měly úroveň jedna.