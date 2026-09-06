Radost ve Slavii! Kolář a jeho Jana: Další Tvrdíkovo vnouče!
Ve fotbalové Slavii se hráči sotva vmáčknou do šatny stadionu v pražském Edenu, ale teď je na cestě ta nejroztomiteljší posila!
Tři roky zpět udělali ze šéfa vršovického klubu Jaroslava Tvrdíka (57) dědu jeho dcera Jana (25) s manželem Ondřejem Kolářem (31), slávistickým gólmanem.
Teď malému Sebastianovi takřka přesně ke třetím narozeninám rodiče radostně oznámili, že bude mít brášku. A předseda představenstva sešívaných se cítí blaženě, jako v ráji! „Kluk číslo 2,“ pochlubili se modelka a její vyvolený na Instagramu.
Témata: SK Slavia Praha, fotbal, Instagram, Jaroslav Tvrdík, Ondřej Kolář, šatna