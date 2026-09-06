Radost ve Slavii! Kolář a jeho Jana: Další Tvrdíkovo vnouče!

Slávistický brankář Ondřej Kolář a dcera šéfa Tvrdíka Jana očekávají potomka.

Ve fotbalové Slavii se hráči sotva vmáčknou do šatny stadionu v pražském Edenu, ale teď je na cestě ta nejroztomiteljší posila! 

Tři roky zpět udělali ze šéfa vršovického klubu Jaroslava Tvrdíka (57) dědu jeho dcera Jana (25) s manželem Ondřejem Kolářem (31), slávistickým gólmanem.

Teď malému Sebastianovi takřka přesně ke třetím narozeninám rodiče radostně oznámili, že bude mít brášku. A předseda představenstva sešívaných se cítí blaženě, jako v ráji! „Kluk číslo 2,“ pochlubili se modelka a její vyvolený na Instagramu.

Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci
Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci

 

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