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Tohle mu manželka neradila: zbytečná patička do hlavy. Jak Chorý atakoval Hrdinu

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SESTŘIH: Slavia - Zbrojovka 4:0. Góly Chorého i návrat Juráska, zranění opor • Zdroj: iSport.tv
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Nedá si pokoj, a nedá. Útočník Slavie Tomáš Chorý během ligového zápasu se Zbrojovkou (4:0) zase testoval hranice, kam až může zajít. V 60. minutě kolíky kopačky šťouchl do hlavy ležícího Adama Hrdinu. Bylo to dětinské, hloupé, hazardní. A částečně přebilo skvělý výkon dvoumetrového obra. Na sociálních sítích vyvolal mezi fotbalovými fanoušky podivný úder řadu negativních komentářů.

Poprvé v sezoně byl v základní sestavě mistra. Byl na něj přísný pokutový kop, který sám proměnil. Ve druhém poločase, kdy se na slávistické kopačky dostavila nervozita, uklidnil zápas o první místo se Zbrojovkou (4:0) druhým gólem. Davy mu tleskaly, auditoriem se neslo jeho jméno.

Rozpustile rozdával polibky, prstem přiloženým k ústům zase provokoval kritiky. A dost možná i někoho vysoko postaveného ve Slavii… „Manželka mi říkala, že když dám gól, ať pošlu pusu. A druhé gesto? Umlčel jsem to, co jsem chtěl.“

VAR zkoumal, ale nic závadného nenašel

Manželka mu ale jistě neříkala, ať se chová jako v 60. minutě. V tu chvíli Slavia vedla 1:0, zápas potřebovala začít kontrolovat, jelikož do té doby se o bezpečně vedeném utkání nedalo hovořit. Šturm vypálil levačkou z hranice vápna, Hrdina musel do vzduchu, jinak by ránu směřující k tyči nemohl vyrazit. Po dopadu na zem se střetl s Chorým. I když střetl…

Útočník udělal prapodivný pohyb levou nohou za sebe a kolíky ťukl do hlavy gólmana Zbrojovky. Ten se okamžitě chytil za hlavu, krátce musel být ošetřován lékařským týmem. Nicméně zápas dohrál, stejně tak Chorý.

VAR v čele s Janou Adámkovou celou situaci prověřoval, ale neshledal na chování reprezentačního útočníka nic, co by vedlo k přezkumu situace a případnému vyloučení.

Pravdou je, že nešlo o intenzivní úder, spíš ťukanec do hlavy, ovšem zcela zbytečný a málo pochopitelný. Chorý tentokrát hranici nepřekročil, prošlo mu to. Ovšem zase na sebe upozornil. Příště se mu takové jednání může vymstít. Stejně tak celé Slavii.

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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752021:517
2Olomouc741213:813
3Liberec64118:313
4Zbrojovka741210:913
5Ml. Boleslav532011:611
6Jablonec53116:410
7Teplice631212:1210
8Plzeň623114:129
9Sparta630312:109
10Baník53024:69
11Hr. Králové52124:57
12Bohemians61326:96
13Artis71156:164
14Slovácko70345:123
15Pardubice70255:122
16Zlín60065:130
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