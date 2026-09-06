Tohle mu manželka neradila: zbytečná patička do hlavy. Jak Chorý atakoval Hrdinu
Nedá si pokoj, a nedá. Útočník Slavie Tomáš Chorý během ligového zápasu se Zbrojovkou (4:0) zase testoval hranice, kam až může zajít. V 60. minutě kolíky kopačky šťouchl do hlavy ležícího Adama Hrdinu. Bylo to dětinské, hloupé, hazardní. A částečně přebilo skvělý výkon dvoumetrového obra. Na sociálních sítích vyvolal mezi fotbalovými fanoušky podivný úder řadu negativních komentářů.
Poprvé v sezoně byl v základní sestavě mistra. Byl na něj přísný pokutový kop, který sám proměnil. Ve druhém poločase, kdy se na slávistické kopačky dostavila nervozita, uklidnil zápas o první místo se Zbrojovkou (4:0) druhým gólem. Davy mu tleskaly, auditoriem se neslo jeho jméno.
Rozpustile rozdával polibky, prstem přiloženým k ústům zase provokoval kritiky. A dost možná i někoho vysoko postaveného ve Slavii… „Manželka mi říkala, že když dám gól, ať pošlu pusu. A druhé gesto? Umlčel jsem to, co jsem chtěl.“
VAR zkoumal, ale nic závadného nenašel
Manželka mu ale jistě neříkala, ať se chová jako v 60. minutě. V tu chvíli Slavia vedla 1:0, zápas potřebovala začít kontrolovat, jelikož do té doby se o bezpečně vedeném utkání nedalo hovořit. Šturm vypálil levačkou z hranice vápna, Hrdina musel do vzduchu, jinak by ránu směřující k tyči nemohl vyrazit. Po dopadu na zem se střetl s Chorým. I když střetl…
Útočník udělal prapodivný pohyb levou nohou za sebe a kolíky ťukl do hlavy gólmana Zbrojovky. Ten se okamžitě chytil za hlavu, krátce musel být ošetřován lékařským týmem. Nicméně zápas dohrál, stejně tak Chorý.
VAR v čele s Janou Adámkovou celou situaci prověřoval, ale neshledal na chování reprezentačního útočníka nic, co by vedlo k přezkumu situace a případnému vyloučení.
Pravdou je, že nešlo o intenzivní úder, spíš ťukanec do hlavy, ovšem zcela zbytečný a málo pochopitelný. Chorý tentokrát hranici nepřekročil, prošlo mu to. Ovšem zase na sebe upozornil. Příště se mu takové jednání může vymstít. Stejně tak celé Slavii.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|3
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|4
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|5
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|6
Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|9
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|10
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|11
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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