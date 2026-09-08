Sandler, Harrelson, Sheeran: »Muška« v zajetí celebrit
Coby jedna z favoritek selhala už ve 3. kole, jenže s tak rychlým úprkem z Ameriky Karolína Muchová (30) nepočítala – nota bene po triumfu v mixu. Co teď s volným časem?
S australskou kámoškou Honovou si užívají. Při trajdání New Yorkem kulily oči na herce Adama Sandlera hrajícího basket, pak se fotila s jeho hollywoodským kolegou Woody Harrelsonem.
„Hustí lidé hrají padel,“ prozradila »Muška«, kde se potkali. A následně zaskočila přes řeku do New Jersey na koncert Eda Sheerana. I bolestné prohry mohou přinést zážitky.
Témata: Amerika, New Jersey, Karolína Muchová, New York Knicks, volný čas, Adam Sandler, celebrita, Ed Sheeran, Woody Harrelson