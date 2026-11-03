Obří dluhy legendárního fotbalisty Horsta Siegla: Nečekaný zvrat
Bývalý elitní ostrostřelec fotbalových trávníků Horst Siegl (57) skončil kvůli drtivým dluhům doslova na dlažbě. Přišel o luxusní vilu a v kapsách mu zbyl jen průvan. Nyní to ale vypadá, že si sáhl na úplné dno, od kterého se konečně může odrazit zpět k poklidnému životu.
Dlužil přes 18 milionů korun a jeden z věřitelů na něj chtěl »hodit« insolvenci. Sparťanská ikona Horst Siegl ale teď dosáhl smíru. Poté, co Blesk kauzu zmedializoval, zasedl »Sigi« s firmou J.L., která po něm chtěla 605 tisíc Kč, ke společnému stolu.
„Společnost J.L. vzala svůj insolvenční návrh zpět. Vzájemné vztahy byly vyřešeny mimosoudně, insolvenční řízení tím končí a jednání nařízené na leden se neuskuteční,“ zaslala J.L. přes své právníky do Blesku. Siegl tak je po nuceném prodeji své rozkošné vily v Lipencích sice bez baráku, ovšem podle všeho také už bez dluhů.