Obří dluhy legendárního fotbalisty Horsta Siegla: Nečekaný zvrat

Autor: vba
Horst Siegl je bez dluhů!

Bývalý elitní ostrostřelec fotbalových trávníků Horst Siegl (57) skončil kvůli drtivým dluhům doslova na dlažbě. Přišel o luxusní vilu a v kapsách mu zbyl jen průvan. Nyní to ale vypadá, že si sáhl na úplné dno, od kterého se konečně může odrazit zpět k poklidnému životu.

Dlužil přes 18 milionů korun a jeden z věřitelů na něj chtěl »hodit« insolvenci. Sparťanská ikona Horst Siegl ale teď dosáhl smíru. Poté, co Blesk kauzu zmedializoval, zasedl »Sigi« s firmou J.L., která po něm chtěla 605 tisíc Kč, ke společnému stolu.

„Společnost J.L. vzala svůj insolvenční návrh zpět. Vzájemné vztahy byly vyřešeny mimosoudně, insolvenční řízení tím končí a jednání nařízené na leden se neuskuteční,“ zaslala J.L. přes své právníky do Blesku. Siegl tak je po nuceném prodeji své rozkošné vily v Lipencích sice bez baráku, ovšem podle všeho také už bez dluhů.

Horst Siegl na archivním snímku.
Horst Siegl na archivním snímku.

 

 

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