Voborníková zářila ve šťastných šatech: Už má titul!

Autor: en
Z Terezy je paní magistra!

Biatlonová sezona ještě ani nezačala a Tereza Voborníková (26) už se může chlubit prvním titulem. Bronzová medailistka ze zimní olympiády je čerstvě magistrou poté, co v Brně složila zkoušky z oboru regenerace a výživa ve sportu.

Titul je doma i díky talismanu – červenému motýlovi namalovanému na hladkém oblázku. „Kamínek pro štěstí od mamky už od maturity. A držím tradici i s šaty,“ chlubila se Tereza na Instagramu, že jí to ve stejných modrých šatech slušelo i roku 2024 na bakalářských státnicích.

Tereza (úplně vlevo) ve svých šatech šťastných šatech.
Tereza (úplně vlevo) ve svých šatech šťastných šatech.

Témata:  sportBrnoInstagramZimní olympijské hryRegeneracevýživaTereza Voborníkováoblečení


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