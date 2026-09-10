Voborníková zářila ve šťastných šatech: Už má titul!
Biatlonová sezona ještě ani nezačala a Tereza Voborníková (26) už se může chlubit prvním titulem. Bronzová medailistka ze zimní olympiády je čerstvě magistrou poté, co v Brně složila zkoušky z oboru regenerace a výživa ve sportu.
Titul je doma i díky talismanu – červenému motýlovi namalovanému na hladkém oblázku. „Kamínek pro štěstí od mamky už od maturity. A držím tradici i s šaty,“ chlubila se Tereza na Instagramu, že jí to ve stejných modrých šatech slušelo i roku 2024 na bakalářských státnicích.
Témata: sport, Brno, Instagram, Zimní olympijské hry, Regenerace, výživa, Tereza Voborníková, oblečení