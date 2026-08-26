Tragická smrt slavistických fanoušků: Co odhalilo »trojité« parte?!
Slávistická rodina pláče. Při tragické nehodě zahynul skalní příznivec sešívaných Patrik se svou přítelkyní a těhotnou sestrou. Sdružení fanoušků již zveřejnilo jejich společné parte a fotbalový tým z jejich rodných Kryr chystá pietní akci tam, kde to nejvíc milovali...
Děsivá srážka osobního vozu s prázdným autobusem u obce Pětipsy na Chomutovsku si ve středu 19. srpna vyžádala životy tří mladých lidí. „S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že nás po tragické nehodě opustili dva naši dlouholetí členové, Gabča a Páťa,“ informoval o nenahraditelné ztrátě slávistický Odbor přátel na sociálních sítích.
Ve zdemolovaném voze navíc cestovala Patrikova sestra Tereza. Těhotná maminka po sobě zanechala dvě malé děti. Odbor přátel klubu SK Slavia Praha ze Žatecka nyní sdílel jejich společné parte. „Dnes ticho zní tam, kde býval váš hlas. Vzpomínky vrací nám každý z vás. Tři cesty, tři příběhy, co čas už nezmění. Tři jména navždy zůstanou v našem srdci ukrytá,“ uvedly smuteční oznámení rodiny zesnulých. Naposledy se s Terezou, Gabrielou a Patrikem může veřejnost rozloučit v pátek 28. srpna v 10 hodin ve smuteční síni v Kryrech.
Patrik za obec hrál fotbal a právě jeho tým SK Havran Kryry se rozhodl uspořádat pietní akci. „V sobotu odehrajeme domácí utkání, které bude věnováno jejich památce a především poděkování za všechno, co pro nás a náš klub dělali. Před utkáním jejich památku uctíme minutou ticha. Následně hráči symbolicky vypustí 15 balónků jako vzpomínku na našeho Griviho, který nosil na dresu právě číslo 15," oznámil klub, který na akci také bude vybírat peníze pro pozůstalé.
„V našem areálu zároveň vznikne vzpomínkové místo pro Páťu a Gabču, kde se s nimi budete moci zastavit, zavzpomínat a uctít jejich památku. Po utkání proběhne vzpomínkové posezení s přáteli a kamarády u občerstvení ve stánku – na místě, které měli tak rádi a kterému věnovali tolik svého času a energie. Všichni, pro které Patrik, Gabča a Terka něco znamenali, jsou srdečně zváni,“ vzkazují »Havrani«.