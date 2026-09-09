Náhlá smrt hokejisty Raděviče: Záhadné parte!
O mrtvých jen dobře, ale... Kdyby někdejší hokejista Radim Raděvič neutopil svůj talent v alkoholu, možná by zpráva o jeho úmrtí zarmoutila fanoušky až v NHL.
Raděvič totiž prorazil vedle Vladimíra Růžičky (63) v Trenčíně. Zahráli si spolu i na olympiádě v Calgary 1988. Rodáka z Opavy zkoušel také Boston, kde »Růža« válel – ale on se nechtěl pachtit na farmě. Za Vsetín v mistrovské sezoně 1994/95 odehrál jen šest utkání.
Předtím ve Zlíně »zářil« hlavně na baru. „Rád jsem si vyšel a bavil se jako všichni ostatní. Ale nepřeháněl jsem to,“ hájil se kdysi pro denik.cz. Raděvič hokej opustil a založil si stavební firmu. Teď v nedožitých 60 letech opustil i tento svět...
„Tvůj úsměv a láska k hokeji budou navždy součástí našich životů,“ loučili se s Radimem kamarádi na parte, kterému vévodí velká černobílá fotografie zesnulého a hokejka s helmou.
Co na smutečním oznámení ovšem chybí, je jakákoli stopa po Raděvičově rodině. On sám je na něm titulován jako »kamarád, skvělý člověk a vášnivý hokejista«. Jeho přátelé na něm také neuvedli, zda a případně kdy se bude konat poslední rozloučení.