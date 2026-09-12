Někdejší tenisový supertalent Bedáňová o šikaně tátou (†66): Facky a bezmoc!
Měla talent, kondici, zápal. Někdejší českou tenistku Danielu Bedáňovou (43) měl tenis dostat do nebe, ze života jí ale paradoxně udělal peklo! To když ji psychicky týral vlastní táta Jan (†66)!
Ač otec, na kurtu byl Bedáň ras. Dceru vycepoval až na 16. místo singlového žebříčku, ale za jakou cenu? „Stále mě držel v bublině. I doma. Ne snad, abych nezvlčila, ale aby nade mnou měl moc,“ vyprávěla sympatická Dája v pořadu Kanár+.
Pro taťku byla bezbranným hromosvodem. Hromosvodem plným strachu a bolesti. „Vždycky říkal: I ta malá holka je lepší než ty! Byla jsem podle něj úplně k ničemu.“
Návaly agrese neskončily jen u slov. „Když byl hodně vzteklý, šlo to i do facek, ale nejvíc mi vadilo, že jsem nikdy nevěděla, jak na tom jsem. Jestli je jeho nálada lepší, nebo horší,“ přiznala Bedáňová.
Beze změny
Aby byl klid, chtěla trénovat na nejlépe viditelných kurtech. „Pojďte, všichni pojďte, hlavně ať tam nejsem sama,“ honilo se jí hlavou.
Jenže problém byl, že po ukončení profesní spolupráce jí to s jiným koučem nefungovalo! „A tak jsem nakonec znovu oslovila taťku. Tajně jsem doufala, že já jsem starší a on se změní. Ze začátku to tak bylo, ale pak to začalo sjíždět do stejných kolejí. No, a když vás táta uhodí i v jednadvaceti, do toho zranění, tak jsem si řekla: mám tohle ještě zapotřebí?“
Neměla! Otce ale za drsné praktiky neproklíná. Dokonce se ho tak trochu zastává. „Nikdy nepil. On se mě prostě snažil motivovat. Kdo jsem, to jsem vlastně díky němu,“ přiznala Daniela, jež se dnes věnuje paraglidingu.