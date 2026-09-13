Cibulková po rozpadu manželství přiznala: Co byla spása?
Pod tvrdou skořápkou bylo nejspíš křehké jádro. Manželství Dominiky Cibulkové a jejího muže Michala Navary působilo neochvějně, ale po deseti letech dospělo ke svému konci. To otřáslo nejen československým showbyznysem, ale především jimi dvěma. Bývalá tenistka teď práskla, co jí v hořkých chvílích nejvíce pomohlo.
Šuškalo se o tom dlouho, ale oficiální potvrzení přišlo až po několika měsících. Dominika Cibulková a Michal Navara šli po zhruba desetiletém vztahu, svatbě a společné výchově dětí Jakuba (6) a Niny (3) definitivně od sebe.
Postupem času začali lidé Dominiku spojovat s Michalovým někdejším kamarádem a spolupracovníkem Tiborem Vinczem. Fotografové ho totiž několikrát zachytili u tenistčina bytu a dvojici zastihli dokonce při polibku ve večerních bratislavských ulicích.
Michal oproti tomu tráví čas se svou někdejší kolegyní Irinou, s níž byl spojován už loni na podzim. Tehdy Cibulková tvrdila, že spolu její muž a pohledná Ukrajinka nic nemají, a spekulacím se smála. S odstupem času to ale očividně ztratilo svůj vtip.
V rozhovoru pro portál Diva.sk teď Dominika promluvila o tom, co je pro člověka při rozchodu největší spásou.
„Myslím, že nejdůležitější je, aby se člověk zaměstnal, i když má opravdu těžké období. Přece jen život není o tom, že je všechno super, ale je velmi důležité, aby se v tom člověk neutápěl, šel dále, měl zaměstnanou mysl a měl stále co dělat. Protože když máte aktivity, které vás zaměstnávají a jsou pro vás důležité, vlastně vám nezůstává čas na zbytek,“ míní Dominika, která se kromě sportu naplno věnuje péči o své dvě ratolesti. Syn Kuba v září nastoupil do první třídy, a tak měla během uplynulých měsíců o zábavu i rozptýlení postaráno.