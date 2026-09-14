Grandslamové US Open plnilo tenistům konta: 20 českých milionářů!
Rovné tři desítky českých tenistů zasáhly do grandslamového US Open, hned dvacet z nich si v New Yorku vydělalo přes milion korun! Z dotace na prize money si Češi ukousli 123 milionů Kč, což je 5,4 procenta.
Pravda, před dvěma měsíci ve Wimbledonu to byla jiná show. Vždy jen účastnice finále ženské dvouhry Nosková s Muchovou společně nastřádaly neskutečných 153 milionů korun a Češky si ze singlové dotace ukously téměř třetinu.
V New Yorku to ale také nebylo špatné. Hned dvacítka Čechů si vydělala přes milion korun, nade všemi ční odskočené kvarteto Nosková (čtvrtfinále dvouhry), Muchová, Menšík (společný triumf v mixu) a Siniaková (titul ve čtyřhře). Ale výlet přes Atlantik se vyplatil úplně všem! Vždyť za porážku v 1. kole kvalifikace dvouhry se dostával šek na 670 tisíc a i čtyřlístek největších »chuďasů« Vocel, Malečková, Škoch a Detiuc bral za porážku v 1. kole čtyřhry krásných 366 tisíc. Kde je najdete?
Kolik si odvezli z New Yorku
|Nosková
|16,7
|Muchová
|16,5
|Menšík
|16,5
|Siniaková
|15,7
|Bouzková
|6,6
|Bartůňková
|6,4
|Lehečka
|6,1
|Svrčina
|4,0
|Plíšková
|4,0
|Viďmanová
|3,3
|Kopřiva
|2,9
|Macháč
|2,9
|Knutson
|2,9
|Bejlek
|2,9
|Havlíčková
|2,9
|Krejčíková
|2,9
|Valdmannová
|1,4
|Sisková
|1,4
|Fruhvirtová
|1,0
|Šálková
|1,0