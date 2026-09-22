Cibulková si vyšla s přítelem na rande: Outfit terčem kritiky
Bývalá slovenská tenistka Dominika Cibulková už svého nového partnera Tibora neskrývá. Naopak s ním po boku čím dál častěji vyráží do společnosti. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby se známá milovnice módy nezapomněla adekvátně obléci k dané příležitosti.
Na začátku roku potvrdila rozvod s Michalem Navarou. Ani jeden z manželů však nezůstal dlouho sám a bolístky z rozchodu si nechali vcelku rychle foukat od nových protějšků. Dominika Cibulková si své soukromí zpočátku chránila a Tibora Vinczeho tajila. Veřejnost tak o jejich románku spíše jen spekulovala, i když se dvojici občas podařilo na veřejnosti zahlédnout.
Nyní ovšem nastal velký posun. Zamilovaný pár se přestal schovávat a vyrazil společně na představení do Slovenského národního divadla. Samotný příchod ale vyvolal mezi fanoušky rozporuplné reakce, dvojice totiž nešla vedle sebe a chyběly i vzájemné doteky. „Běhá za ní jako cvičený pes,“ rýpla si jedna z komentujících. „Tento nový přítel se k ní nějak nemá, když se ani za ruce nedrží,“ napsal další všímavý sledující. Tím ale rozruch zdaleka neskončil. Dominika totiž vůbec neodhadla svůj outfit a fanoušci jí to na sociálních sítích dali pořádně pocítit.
„V džínách do divadla,“ divila se například Petra. „Takhle jsme chodívali oblečeni na bramborové brigády v 90. letech,“ žasla pro změnu Jana. „V džínách do divadla a na společenské akce takového charakteru určitě ne. Škoda, jsem u Dominiky zvyklá na krásné módní kreace,“ posteskla si Simona. Na pravidla slušného chování poukázal i David, který připomněl, že podle bontonu by mělo být oblečení do divadla přece jen o něco elegantnější než to, ve kterém se chodí do kina.
Džíny ovšem nebyly tím jediným detailem, který přitáhl pozornost veřejnosti. „Pouze já jsem si všimla těch bradavek přes tričko?“ ptala se pobaveně Monika. „Sice přišla v džínách do divadla, ale ok, beru. Ale proč každý v divadle musí vidět její bradavky? Nerozumím,“ přidala se udivená Livia. Pomyslnou tečku za celou módní debatou pak udělala Jana. „Partnera nezapomněla, ale podprsenku ano. A to se bavíme o SND.“